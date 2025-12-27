Jak przekazały w komunikacie władze miasta, Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni wszczęło alert drugiego stopnia dotyczący wezbrania wód, które przekracza stany ostrzegawcze. Z kolei Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie wydało ostrzeżenie przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej.

Ekstremalna pogoda na Pomorzu. IMGW ostrzega przed sztormem

Od godz. 10 w sobotę na Pomorzu wieje będzie silny wiatr, który w szczytowym momencie osiągnie 6-7 stopni w skali Beauforta, a w porywach nawet do 8 stopni. Tak wysoka prędkość porywów może spowodować liczne utrudnienia dla mieszkańców: od niebezpiecznych warunków na drogach i opóźnień komunikacji miejskiej, po zerwane dachy domów czy połamane drzewa.

Ostrzeżenia przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi potrwają do godz. 17.

Przed niebezpieczną pogodą na lądzie i morzu ostrzega mieszkańców również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W związku z porywistym wiatrem synoptycy prognozują wzrosty poziomów wody do strefy wody wysokiej i powyżej stanów ostrzegawczych. Niewykluczone, że osiągnie ona stan alarmowy.

Alert IMGW pozostanie aktualny do godz. 14 w niedzielę. Oprócz potężnej wichury, która w północnej części województwa osiągnie nawet 80 km/h, mieszkańcom Pomorza da się we znaki również mgła ograniczająca widoczność do 300 metrów czy gołoledź, przed którą ostrzega Polaków IMGW. Obecnie ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu obowiązują w 14 województwach.

Gołoledź niemal w całej Polsce. Policja apeluje do kierowców

Przed niesprzyjającymi do samochodowych podróży warunkami na drogach przestrzega również polska policja. Funkcjonariusze podkreślają, iż przy takiej pogodzie nawet najbardziej doświadczeni kierowcy mogą ulec wypadkowi. "Bardzo ważna jest koncentracja, ostrożność oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze" - czytamy w komunikacie.

🚨Uwaga! Apelujemy o

ostrożność na drogach❗️👮‍♂️



🔷️Aktualna pogoda utrudnia jazdę nawet najbardziej doświadczonym kierowcom. W takich warunkach szczególnie łatwo o kolizję lub poważny wypadek.



❗️Bardzo ważna jest koncentracja, ostrożność oraz dostosowanie prędkości do warunków… pic.twitter.com/0iSzBdo6dC — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) December 26, 2025

Policjanci apelują o zwiększenie odstępu od innych pojazdów, unikanie gwałtownych manewrów i zachowanie szczególnej ostrożności.

