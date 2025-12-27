Potężny sztorm nadciąga nad Pomorze. Miasta i synoptycy wydają alerty
Na Pomorzu wydano w sobotę ostrzeżenia drugiego stopnia przed sztormem. Mieszkańcy i turyści powinni przygotować się na silne porywy wiatru, które mogą spowodować liczne utrudnienia zarówno na morzu, jak i na lądzie. Urząd Miasta Gdańska apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi.
Jak przekazały w komunikacie władze miasta, Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni wszczęło alert drugiego stopnia dotyczący wezbrania wód, które przekracza stany ostrzegawcze. Z kolei Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie wydało ostrzeżenie przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej.
Ekstremalna pogoda na Pomorzu. IMGW ostrzega przed sztormem
Od godz. 10 w sobotę na Pomorzu wieje będzie silny wiatr, który w szczytowym momencie osiągnie 6-7 stopni w skali Beauforta, a w porywach nawet do 8 stopni. Tak wysoka prędkość porywów może spowodować liczne utrudnienia dla mieszkańców: od niebezpiecznych warunków na drogach i opóźnień komunikacji miejskiej, po zerwane dachy domów czy połamane drzewa.
Ostrzeżenia przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi potrwają do godz. 17.
Przed niebezpieczną pogodą na lądzie i morzu ostrzega mieszkańców również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W związku z porywistym wiatrem synoptycy prognozują wzrosty poziomów wody do strefy wody wysokiej i powyżej stanów ostrzegawczych. Niewykluczone, że osiągnie ona stan alarmowy.
ZOBACZ: Piątek pod znakiem kolizji z powodu gołoledzi. Alerty IMGW wciąż obowiązują
Alert IMGW pozostanie aktualny do godz. 14 w niedzielę. Oprócz potężnej wichury, która w północnej części województwa osiągnie nawet 80 km/h, mieszkańcom Pomorza da się we znaki również mgła ograniczająca widoczność do 300 metrów czy gołoledź, przed którą ostrzega Polaków IMGW. Obecnie ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu obowiązują w 14 województwach.
Gołoledź niemal w całej Polsce. Policja apeluje do kierowców
Przed niesprzyjającymi do samochodowych podróży warunkami na drogach przestrzega również polska policja. Funkcjonariusze podkreślają, iż przy takiej pogodzie nawet najbardziej doświadczeni kierowcy mogą ulec wypadkowi. "Bardzo ważna jest koncentracja, ostrożność oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze" - czytamy w komunikacie.
Policjanci apelują o zwiększenie odstępu od innych pojazdów, unikanie gwałtownych manewrów i zachowanie szczególnej ostrożności.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej