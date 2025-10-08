Bałtyk odsłonił wrak. Zagadkowy statek na dnie morza

Bałtyk odsłonił wrak. Zagadkowy statek na dnie morza
Niecodzienny widok w Krynicy Morskiej (woj. pomorskie). W ostatni weekend Morze Bałtyckie cofnęło się o kilkadziesiąt metrów i odsłoniło tajemniczy wrak leżący na dnie zbiornika. Jednostka została prawdopodobnie wybudowana jeszcze przed II wojną światową.

Podczas odpływu, cofające się wody Morza Bałtyckiego odsłoniły wrak statku, spoczywający na dnie akwenu w pobliżu Krynicy Morskiej. 

 

ZOBACZ: Sztorm na Bałtyku. Przewrócone łodzie, trwa akcja ratunkowa

 

Na zdjęciach opublikowanych przez portal namierzeje.pl widać, że trzydziestometrowy wrak tajemniczej jednostki znajduje się zaledwie kilka metrów od plaży.

 

WIDEO: Bałtyk odsłonił wrak statku

Krynica Morska. Tajemniczy wrak na dnie Bałtyku

Nie jest jednak do końca jasne, co to za statek i kiedy zatonął. Wiadomo, że już wcześniej wyłaniał się on z morza przy okazji dużych odpływów.

 

Urząd Morski w Gdyni w przeszłości sugerował, że jest to zaginiony kuter rybacki o numerze GDY126, który miał zatonąć w 1982 roku w okolicach Krynicy Morskiej.

 

ZOBACZ: Niezwykłe odkrycie polskich nurków. Wyjątkowy wrak na dnie Bałtyku

 

Istnieje również wersja mówiąca o tym, że jest to kuter, który zatonął podczas próby ucieczki z PRL do Szwecji w latach 60. XX w.

 

Rozmiary i kształt wraku sugerują natomiast, że jest to jednostka wybudowana przed II wojną światową.

 

