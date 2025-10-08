Bałtyk odsłonił wrak. Zagadkowy statek na dnie morza

Niecodzienny widok w Krynicy Morskiej (woj. pomorskie). W ostatni weekend Morze Bałtyckie cofnęło się o kilkadziesiąt metrów i odsłoniło tajemniczy wrak leżący na dnie zbiornika. Jednostka została prawdopodobnie wybudowana jeszcze przed II wojną światową.

Podczas odpływu, cofające się wody Morza Bałtyckiego odsłoniły wrak statku, spoczywający na dnie akwenu w pobliżu Krynicy Morskiej.

Na zdjęciach opublikowanych przez portal namierzeje.pl widać, że trzydziestometrowy wrak tajemniczej jednostki znajduje się zaledwie kilka metrów od plaży.

Krynica Morska. Tajemniczy wrak na dnie Bałtyku

Nie jest jednak do końca jasne, co to za statek i kiedy zatonął. Wiadomo, że już wcześniej wyłaniał się on z morza przy okazji dużych odpływów.

Urząd Morski w Gdyni w przeszłości sugerował, że jest to zaginiony kuter rybacki o numerze GDY126, który miał zatonąć w 1982 roku w okolicach Krynicy Morskiej.

Istnieje również wersja mówiąca o tym, że jest to kuter, który zatonął podczas próby ucieczki z PRL do Szwecji w latach 60. XX w.

Rozmiary i kształt wraku sugerują natomiast, że jest to jednostka wybudowana przed II wojną światową.

