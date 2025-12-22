Starlink w tarapatach? Tak Rosja zyskałaby przewagę w Ukrainie

Jak donosi agencja Associated Press, dwie służby wywiadowcze państw członkowskich NATO podejrzewają, że Rosja opracowuje nową broń przeciw satelitom. Ta miałaby na celu zniszczenie Starlink Elona Muska, wykorzystując "chmury" odłamków z pocisków, krążących po ziemskiej orbicie.

Wszystko to, aby ograniczyć przewagę Zachodu w przestrzeni kosmicznej, która pomaga Ukrainie na polu bitwy.

Ukraina-Rosja. Starlink zagrożony?

- Nie mogę powiedzieć, że zostałem poinformowany o tego typu systemie. Ale nie jest to nieprawdopodobne - powiedział AP dowódca 3. Kanadyjskiej Dywizji Kosmicznej gen. brygady Christopher Horner.

Stwierdził również, że nie można wykluczyć takich działań Rosji w świetle wcześniejszych zarzutów Stanów Zjednoczonych, według których Rosja również pracuje nad bronią jądrową o nieograniczonym zasięgu, umieszczoną w przestrzeni kosmicznej. - Jeśli doniesienia na temat systemu broni jądrowej są prawdziwe i Rosja jest gotowa go opracować i dążyć do tego celu, to nie byłoby dla mnie szokujące, gdyby coś mniejszego, ale równie szkodliwego, znalazło się w zakresie ich możliwości - dodał.

ZOBACZ: "Musimy budzić strach". Emmanuel Macron ogłosił budowę lotniskowca

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie odpowiedział na wiadomości od agencji AP z prośbą o komentarz. Rosja już wcześniej wzywała ONZ do podjęcia działań mających na celu powstrzymanie rozmieszczania broni na orbicie, a prezydent Władimir Putin oświadczył, że Moskwa nie ma zamiaru jej tam umieszczać.

Rosja tworzy broń przeciw satelitom? Analitycy sceptyczni

Tak zwana broń "efektu strefowego" miałaby na celu zalanie orbit Starlink setkami tysięcy "pocisków", potencjalnie unieruchamiając wiele satelitów jednocześnie, ale także narażając inne systemy orbitalne na katastrofalne szkody uboczne.

ZOBACZ: Eksplozja samochodu w Moskwie. Nie żyje rosyjski generał

Analitycy, którzy nie zapoznali się z tymi danymi wywiadowczymi, stwierdzili, że wątpią, aby taka broń mogła działać bez wywołania niekontrolowanego chaosu w przestrzeni kosmicznej. Wiele międzynarodowych firm i krajów, w tym właśnie Rosja, czy Chiny polegają na tysiącach satelitów orbitalnych, które wykorzystują do m.in. do komunikacji, czy obrony. Z tego powodu twierdzą, że takie konsekwencje, w tym zagrożenie dla własnych systemów kosmicznych, mogą skłonić Moskwę do rezygnacji z rozmieszczenia lub użycia takiej broni.

- Nie wierzę w to. Naprawdę nie wierzę - powiedziała Victoria Samson, specjalistka ds. bezpieczeństwa kosmicznego w Secure World Foundation, która kieruje corocznym badaniem systemów anty-satelitarnych. - Szczerze mówiąc, byłabym bardzo zaskoczona, gdyby zdecydowali się na coś takiego - dodała.

Rosja chce zniszczyć Starlink? "Broń strachu, mająca na celu odstraszanie"

Z ustaleń wynika, że Rosja postrzega Starlink jako poważne zagrożenie. Tysiące satelitów na niskiej orbicie odegrały kluczową rolę w przetrwaniu Ukrainy w obliczu pełnej inwazji Rosji, która trwa już czwarty rok. Ukraińskie siły zbrojne wykorzystują szybki internet Starlink, częściowo opłacany prze Polskę, do:

komunikacji na polu walki,

namierzania broni i innych celów,

a cywile i urzędnicy państwowi korzystają z niego w miejscach, gdzie rosyjskie ataki zakłóciły łączność.

Rosyjscy urzędnicy wielokrotnie ostrzegali, że komercyjne satelity obsługujące ukraińskie siły zbrojne mogą być uzasadnionymi celami. W tym miesiącu Rosja poinformowała, że wprowadziła do użytku nowy naziemny system rakietowy S-500, który jest w stanie razić cele na niskiej orbicie.

ZOBACZ: Atak ukraińskich dronów na rosyjski port. Ewakuowano załogi statków

Jednak informacje, do których dotarła agencja AP, nie podają, kiedy i czy Rosja będzie w stanie wdrożyć nowy system, ani czy został on w ogóle przetestowany.

- Zdecydowanie wygląda to na broń strachu, mającą na celu odstraszanie lub coś w tym rodzaju - powiedziała Victoria Samson. Dodała, że nawet jeśli by powstała, jej użycie "skutecznie odcięłoby również Rosji przestrzeń kosmiczną".

- Nie sądzę, aby byli gotowi poświęcić aż tyle - zakończyła.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

jkn / AP News / polsatnews.pl