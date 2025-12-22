Atak ukraińskich dronów na rosyjski port. Ewakuowano załogi statków

Ukraińskie drony uderzyły w infrastrukturę portową nad Morzem Czarnym w Krasnodarze, powodując pożar o powierzchni 1500 mkw. Załogi zacumowanych statków w terminalu Volna zostały ewakuowane. Tymczasem na froncie w Ukrainie doszło do 200 starć bojowych.

Most Krymski widziany z lotu ptaka.
Wikimedia Commons / Rosavtodor.ru
Most Krymski, kluczowa arteria dla rosyjskich sił. Łączy Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim, na którym znajduje się miejscowość Volna

Ukraiński atak dronów uszkodził dwa statki, dwa nabrzeża portowe oraz wywołał pożar w miejscowości na wybrzeżu Morza Czarnego w rosyjskim obwodzie krasnodarskim - poinformowały w poniedziałek władze regionu w południowej Rosji.

 

Wszystkie załogi statków znajdujących się w terminalu Volna nad Morzem Czarnym zostały bezpiecznie ewakuowane - przekazał regionalny sztab operacyjny obwodu krasnodarskiego w komunikacie opublikowanym w komunikatorze Telegram.

Atak ukraińskich dronów w Rosji. Pożar nad Morzem Czarnym, ewakuacja załóg

W wyniku zniszczeń pożar rozprzestrzenił się na obszar do 1500 mkw - podały władze. O godz. 4 ogień wciąż nie został opanowany.

 

Ukraina wielokrotnie uderzała dronami w obwodzie krasnodarskim, biorąc na cel rafinerie, składy paliw, porty oraz lotniska. Region Morza Czarnego ma kluczowe znaczenie dla rosyjskiego eksportu energii i logistyki wojskowej; graniczy z Krymem i znajduje się w zasięgu dronów z południowej Ukrainy.

 

Miejscowość Volna leży w pobliżu Mostu Krymskiego nad Cieśniną Kerczeńską, stanowiącego główną arterię dla rosyjskich sił, ponieważ łączy on ląd stały z Półwyspem Krymskim, który został anektowany przez Rosję w 2014 roku.

Niespokojna niedziela w Ukrainie. 200 starć na froncie

Od początku dnia (21 grudnia - red.) doszło do 200 starć bojowych - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w Kijowie w komunikacie operacyjnym.

 

"Rosyjscy najeźdźcy przeprowadzili jeden atak rakietowy, używając jednej rakiety, 17 nalotów, zrzucając 46 bomb kierowanych. Ponadto użyli 1779 dronów kamikaze i przeprowadzili 2500 ataków na pozycje naszych wojsk i miejscowości" – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych.

 

Według ukraińskiego dowództwa najcięższe starcia toczyły się na kierunku pokrowskim, gdzie rosyjskie siły przeprowadziły 47 działań szturmowych i ofensywnych.

 

Jak poinformował portal analityczny DeepState, wojska rosyjskie zajęły miejscowość Zwaniwka. Z opublikowanych map wynika, że powierzchnia terenów pozostających pod kontrolą okupantów na kierunku słowiańskim w obwodzie donieckim wzrosła o 17,84 km kw. Jednocześnie obszar tzw. szarej strefy zmniejszył się o 6,21 km kw., a w niektórych rejonach linia tej strefy przesunęła się na zachód.

 

Monika Bortnowska / polsatnews.pl / PAP / Reuters
