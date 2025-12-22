Eksplozja samochodu w Moskwie. Nie żyje rosyjski generał
Rosyjski generał nadzorujący szkolenia rosyjskiego wojska zginął w eksplozji samochodu, do której doszło w Moskwie. Władze informują, że do wybuchu doprowadził ładunek podłożony pod podwoziem. Komitet Śledczy Rosji podejrzewa ukraińskie służby specjalne.
Do wybuchu auta doszło w poniedziałek rano przy ulicy Jasenewy w Moskwie. Początkowo media informowały, że rosyjski generał został ranny. Ostatecznie Rosyjski Komitet Śledczy przekazał informację, że wojskowy nie żyje.
Według doniesień propagandowej agencji TASS chodzi o generała porucznika Fanila Sarwarowa, zajmującego się nadzorowaniem szkoleń operacyjnych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.
Eksplozja samochodu w Moskwie, nie żyje generał. Władze mówią o zamachu
Przedstawicielka Rosyjskiego Komitetu Śledczego Swietłana Piettrenko przekazała, że do wybuchu samochodu doszło w wyniku eksplozji ładunku zainstalowanego na podwoziu auta.
- W wyniku odniesionych obrażeń zmarł szef wydziału szkolenia operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generał porucznik Fanil Sarwarow - poinformowała przedstawicielka służb.
Trwa inspekcja miejsca zdarzenia. Rosyjskie służby informują, że przesłuchiwani są świadkowie, sprawdzane są także nagrania ze znajdujących się w pobliżu kamer przemysłowych. Śledztwo prowadzone jest pod kątem podejrzenia morderstwa i nielegalnego handlu materiałami wybuchowymi.
Komitet wskazał, że jedną z wersji branych pod uwagę śledztwa jest hipoteza, że za atak odpowiadają ukraińskie służby specjalne.
Kim był generał Fanil Sarwarow?
Sarwarow w latach 2015-2016 brał udział w rosyjskich operacjach realizowanych w Syrii. Szefem działu szkolenia operacyjnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej mianowany został w 2016 r.
W czasie swojej służby został odznaczony Orderem Odwagi, Medalem Suworowa i medalami Zasługi dla Ojczyzny I i II stopnia. Miał 56 lat.
