Do wybuchu auta doszło w poniedziałek rano przy ulicy Jasenewy w Moskwie. Początkowo media informowały, że rosyjski generał został ranny. Ostatecznie Rosyjski Komitet Śledczy przekazał informację, że wojskowy nie żyje.

Według doniesień propagandowej agencji TASS chodzi o generała porucznika Fanila Sarwarowa, zajmującego się nadzorowaniem szkoleń operacyjnych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Eksplozja samochodu w Moskwie, nie żyje generał. Władze mówią o zamachu

Przedstawicielka Rosyjskiego Komitetu Śledczego Swietłana Piettrenko przekazała, że do wybuchu samochodu doszło w wyniku eksplozji ładunku zainstalowanego na podwoziu auta.

- W wyniku odniesionych obrażeń zmarł szef wydziału szkolenia operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generał porucznik Fanil Sarwarow - poinformowała przedstawicielka służb.

Trwa inspekcja miejsca zdarzenia. Rosyjskie służby informują, że przesłuchiwani są świadkowie, sprawdzane są także nagrania ze znajdujących się w pobliżu kamer przemysłowych. Śledztwo prowadzone jest pod kątem podejrzenia morderstwa i nielegalnego handlu materiałami wybuchowymi.

Komitet wskazał, że jedną z wersji branych pod uwagę śledztwa jest hipoteza, że za atak odpowiadają ukraińskie służby specjalne.

Kim był generał Fanil Sarwarow?

Sarwarow w latach 2015-2016 brał udział w rosyjskich operacjach realizowanych w Syrii. Szefem działu szkolenia operacyjnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej mianowany został w 2016 r.

W czasie swojej służby został odznaczony Orderem Odwagi, Medalem Suworowa i medalami Zasługi dla Ojczyzny I i II stopnia. Miał 56 lat.

