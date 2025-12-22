Prezydent Francji podczas spotkania z żołnierzami z okazji Bożego Narodzenia ogłosił decyzję w sprawie, która rozpatrywana nad Sekwaną była od wielu lat. - Zdecydowałem wyposażyć Francję w nowy lotniskowiec - oznajmił w niedzielę Macron.

- W dobie drapieżników musimy być silni, by budzić strach - powiedział w bazie wojskowej niedaleko Abu Zabi. Oznajmił, że nowy okręt ma być "ilustracją siły narodu, siły przemysłu i technologii".

Dodał, że decyzja o realizacji tego bardzo dużego programu została podjęta "w tym tygodniu". Zapowiedział także, że budowa będzie prowadzona przy dużym udziale średnich i małych firm francuskich, co ma pomóc im w trudnej sytuacji gospodarczej w kraju.

Francja. Nowy lotniskowiec do 2038 roku

Serwis BFM Business podał, że w budżecie zaplanowanych na ten cel zostało w perspektywie kilku lat ponad 10 mld euro.

Lotniskowiec, którego budowę zapowiedział Macron, ma zastąpić istniejący okręt Charles De Gaulle, który wszedł do służby w latach 70. Zdaniem eksperta telewizji BFMTV nowy lotniskowiec ma powstać w stoczni Saint-Nazaire. Planowane jest, że okręt wejdzie do służby w 2038 roku.

Nowy lotniskowiec ma być większy od swojego poprzednika. Jak podają francuskie media, ma mieć 310 m długości (50 m więcej - red.) i i 85 m szerokości (21 m więcej - red.).

ZOBACZ: Sarkozy zabrał głos po wyjściu z więzienia. Stwierdził, że ma "jeden cel"

Nie podjęto do tej pory decyzji o nazwie okrętu; obecnie funkcjonuje on pod skrótem PANG - Porte avion de nouvelle generation (Lotniskowiec nowej generacji). Ekspert przekazał, że PANG będzie w stanie przenosić ponad 30 Rafali. Tak jak jego poprzednik, będzie miał napęd atomowy.

Emmanuel Macron w ZEA. Współpraca w sektorze zbrojeniowym

Przywódca Francji spotkał się także z prezydentem ZEA szejkiem Mohamedem bin Zayedem Al Nahyanem, z którym miał rozmawiać m.in. o współpracy w sektorze zbrojeniowym.

Zjednoczone Emiraty Arabskie złożyły w tym roku zamówienie na 80 myśliwców Rafale, produkowanych przez francuską firmę Dassault Aviation.

Agencja AFP zauważyła, że wizyta Macrona w ZEA ma również związek z walką Francji z handlem narkotykami. U wybrzeży ZEA położona jest baza francuskiej marynarki wojennej, z której mają być prowadzone misje do walki z handlarzami narkotyków.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich stacjonuje niemal tysiąc francuskich żołnierzy. Właśnie dla nich w niedziele kucharze z Pałacu Elizejskiego mają przygotować potrawy bożonarodzeniowe m.in. kurczaka w sosie ze smardzów jadalnych i Buche de Noel - tradycyjne ciasto w kształcie kawałka drewna (polano), spożywana w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Macron, który stoi na czele sił zbrojnych, będzie świętował wraz z żołnierzami. Prezydent Francji w niedziele 21 grudnia obchodzi 49. urodziny.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni