Na alarm biją naukowcy z Libera Università Mediterranea we Włoszech, którzy wykorzystali dane z szeroko zakrojonego badania Moli-sani obejmującego ponad 22 tysiące uczestników. Ich analiza wykazała wyraźny związek między dietą opartą na produktach ultraprzetworzonych a przyspieszonym starzeniem się organizmu.

Wyniki, opublikowane w czasopiśmie "American Journal of Clinical Nutrition", pokazały, że osoby sięgające regularnie po takie produkty miały wiek biologiczny wyższy niż ich faktyczna liczba lat.

Co dokładnie postarza organizm?

Badacze ocenili częstotliwość spożywania produktów zawierających składniki typowe dla przemysłowej produkcji, m.in. utwardzone tłuszcze, maltodekstryny, barwniki czy słodziki.

Za ultraprzetworzoną żywność uznano nie tylko chipsy, słodycze czy słodzone napoje, ale też produkty pozornie "niewinne", takie jak paczkowany chleb, jogurty owocowe, a nawet roślinne zamienniki mięsa. Wszystkie one, jak wykazały analizy, mogą wpływać na przyspieszenie procesów starzenia się komórek.

Dlaczego tak się dzieje?

Główna autorka publikacji, Simona Esposito, tłumaczy, że nie chodzi wyłącznie o niską wartość odżywczą przetworzonej żywności. Ważne jest to, że taka dieta wpływa na wiek biologiczny organizmu.

Współautorka badania Marialaura Bonaccio wskazuje, że przemysłowa obróbka jedzenia niszczy błonnik i cenne składniki odżywcze, zaburzając metabolizm glukozy i równowagę mikrobioty jelitowej. Dodatkowym zagrożeniem są plastikowe opakowania, z których mogą uwalniać się toksyczne substancje działające negatywnie na zdrowie.

Co z tego wynika dla naszej diety?

Jak podkreśla Licia Iacoviello z Libera Università Mediterranea, nawet produkty uznawane za zdrowe mogą być zaliczane do kategorii ultraprzetworzonych, jeśli przeszły zbyt intensywną obróbkę przemysłową. Dlatego przyszłe zalecenia żywieniowe powinny uwzględniać nie tylko skład, ale i stopień przetworzenia żywności.

Naukowcy podkreślają, że warto wybierać produkty jak najmniej przetworzone, bogate w błonnik, witaminy i naturalne tłuszcze. To one spowalniają starzenie organizmu, wspierają odporność i pomagają utrzymać prawidłowy poziom energii przez lata.

