Zwykle, gdy mowa o korzystnym wpływie chodzenia na zdrowie, przytaczane są wyniki badań dotyczących zalecanej liczby kroków do wykonania w ciągu dnia. Czasem wskazuje się dolną granicę 7 000, a innym razem aż 10 000 kroków. Tymczasem najnowsze badania rzucają nowe światło na tę formę aktywności fizycznej, podkreślając szczególnie znaczenie czasu i tempa marszu.

Naukowcy z Vanderbilt University Medical Center i University of Wisconsin-Madison ze Stanów Zjednoczonych wykorzystali dane z Southern Community Cohort Study, aby przeanalizować wpływ tempa chodzenia na śmiertelność.

Wyniki opisano w artykule opublikowanym w 2025 roku na łamach "American Journal of Preventive Medicine".

Jak badano wpływ tempa chodzenia na zdrowie?

Jak wspomniano, do analiz wykorzystano dane z Southern Community Cohort Study. Znalazły się tam również informacje od 85 000 obywateli m.in. o niskich dochodach. Osoby uczestniczące w badaniach dostarczały danych na temat dziennego tempa chodzenia i czasu marszu (np. do pracy czy na zakupy).

ZOBACZ: Prosty sposób, aby wydłużyć życie. Szczególnie skuteczny u seniorów

Pod uwagę wzięto również dane demograficzne, styl życia i stan zdrowia. Analizy przeprowadzono od września 2023 roku do czerwca 2024 roku.

Jakie wnioski płyną z amerykańskiego badania?

Wnioski z badań amerykańskich naukowców zaskakują. Okazuje się, że szybki marsz trwający 15 minut dziennie powoduje zmniejszenie o niemal 20 proc. śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny. Co ważne, w przypadku powolnego marszu trwającego trzy godziny ryzyko to spadało zaledwie o 4 proc. Zatem to jak szybko się chodzi, ma pierwszorzędne znaczenie dla profilaktyki zdrowotnej.

Efekt ten jest niezależny od innych form aktywności fizycznej. To znaczy, że zarówno u osób preferujących siedzący tryb życia, jak i sportowców, szybki marsz wyraźnie obniża ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny.

ZOBACZ: Nasze myśli mogą ochronić mózg przed demencją. Najnowsze badania z USA

Efekt ten jest szczególnie wyraźny w przypadku zgonów z powodów chorób sercowo-naczyniowych. Uczestnicy badania, którzy zmagali się już z jakimikolwiek dolegliwościami kardiologicznymi, odnotowywali bardziej zauważalne zmniejszenie ryzyka śmierci w porównaniu z osobami o ogólnie dobrym stanie zdrowia.

Prosty sposób na zdrowie

Oznacza to, że nie wystarczy po prostu spacerować. Im marsz jest bardziej dynamiczny, tym korzystniejszy jego wpływ na organizm. Zamiast więc zwracać uwagę tylko na liczbę wykonanych w ciągu dnia kroków, warto zacząć szybko spacerować przez 15 minut każdego dnia.

Dzięki temu można zadbać o swoje zdrowie lepiej, a także wyraźnie zmniejszyć ryzyko śmierci, zwłaszcza z powodu dolegliwości krążeniowo-sercowych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl