Innymi słowy, nie tylko geny i styl życia mają wpływ na to, jak długo i w jakiej kondycji żyje człowiek, ale też sieć społecznych powiązań. Zrozumienie tej zależności otwiera zupełnie nowe możliwości.

Więzi społeczne a wiek biologiczny

Najnowsze badania amerykańskich naukowców, opublikowane w 2025 roku na łamach czasopisma "Brain, Behavior, & Immunity - Health", wykazują związek między jakością życia towarzyskiego a tempem starzenia się biologicznego. W analizie uwzględniono ponad 2 tysiące dorosłych.

Badacze stworzyli wskaźnik uwzględniający różne aspekty życia społecznego (od relacji rodzinnych po zaangażowanie w lokalne grupy) i zestawili go z "zegarkami epigenetycznymi" (biologicznymi markerami wieku), poziomami stanów zapalnych oraz markerami stresu.

Wyniki wykazały, że silniejsze i bardziej spójne więzi społeczne były związane z wolniejszym starzeniem biologicznym oraz niższym poziomem przewlekłego zapalenia. To potwierdza, że relacje wpływają nie tylko na samopoczucie, lecz także na procesy komórkowe.

Jak kontakty społeczne działają na organizm?

Badania wskazują na kilka możliwych mechanizmów:

bliskie relacje i wsparcie obniżają chroniczny stres, co zmniejsza wydzielanie hormonów stresu i ogranicza szkodliwy wpływ na układ immunologiczny

niższy stan zapalny sprzyja lepszej kondycji tkanek i mniejszej podatności na choroby przewlekłe

aktywność społeczna często idzie w parze ze zdrowszymi nawykami (takimi jak lepsza dieta, regularna aktywność fizyczna i ograniczenie izolacji), które same w sobie spowalniają procesy starzeniowe

Epigenetyczne zmiany widoczne w zegarach biologicznych prawdopodobnie pośredniczą w tych efektach.

Co można zrobić indywidualnie i społecznie?

Indywidualnie warto pielęgnować relacje, utrzymywać kontakty z rodziną, angażować się w lokalne inicjatywy, a także szukać grup zainteresowań lub możliwości wolontariatu. Takie działania wzmacniają wsparcie emocjonalne i poczucie przynależności.

Jednocześnie istotne są rozwiązania sprzyjające integracji społecznej (np. programy aktywizacyjne czy inwestycje w lokalną infrastrukturę). To daje największą szansę na to, aby ludzie żyli nie tylko dłużej, lecz także zdrowiej.

red. / polsatnews.pl