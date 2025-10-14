Zawiera bogactwo witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, które mogą wspierać odporność, układ krążenia oraz pracę mózgu. Kaki to idealny symbol jesieni, dojrzewa wtedy, gdy inne owoce powoli znikają ze sklepowych półek, dostarczając organizmowi energii i cennych składników, których często brakuje w chłodniejszych miesiącach.

Bogactwo składników i naturalna tarcza dla organizmu

Kaki zawiera imponującą ilość witaminy A, C i E, a także błonnik, potas, miedź i mangan. Dzięki temu wspiera odporność, pomaga w walce z wolnymi rodnikami i reguluje poziom cholesterolu. Obecne w nich antyoksydanty, w tym beta-karoten i flawonoidy, wpływają korzystnie na kondycję skóry oraz układ krwionośny.

ZOBACZ: Badania nad grzybami zaskoczyły naukowców. Odkrycie może pomóc wielu ludziom

Regularne spożywanie kaki może również wspierać pracę serca i wątroby, a jego niski indeks glikemiczny (ok. 50) sprawia, że jest to owoc bezpieczny nawet dla osób, które muszą uważać na poziom cukru we krwi.

Naturalne wsparcie dla mózgu i dobrego nastroju

Nie bez powodu kaki nazywane jest "owocem dobrego samopoczucia". Zawarte w nim związki polifenolowe wspierają układ nerwowy i mogą poprawiać koncentrację. Obecność potasu i witamin z grupy B wpływa korzystnie na równowagę elektrolitową i stabilność emocjonalną, co ma szczególne znaczenie w czasie jesiennego spadku energii, związanej z mniejszą ilością promieni słonecznych.

W środowiskach naukowych coraz częściej pojawiają się głosy, że regularne spożywanie kaki może też wspomagać funkcje poznawcze i chronić komórki mózgowe przed stresem oksydacyjnym.

Jak wybrać i w jakiej formie jeść kaki?

Najlepsze owoce to te o intensywnie pomarańczowej barwie i lekko miękkiej skórce, co świadczy o pełnej dojrzałości, a także słodkim smaku. Niedojrzałe kaki mają charakterystyczną cierpkość spowodowaną obecnością garbników, dlatego warto pozostawić je na kilka dni w temperaturze pokojowej, do czasu aż zmiękną.

ZOBACZ: Dlaczego niektórzy seniorzy żyją ponad 100 lat? Przeprowadzono wyjątkowe badanie

Można je spożywać na surowo, w sałatkach, owsiankach, koktajlach czy deserach, a także piec lub suszyć. Kaki świetnie komponuje się z orzechami, miodem i cynamonem, stanowiąc zdrowy, naturalnie słodki dodatek do jesiennej diety.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl