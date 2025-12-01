Wraz z ociepleniem się klimatu ustępować będzie pokrywa lodowa i wieczna zmarzlina na coraz bliższych biegunowi północnemu terenach. Jednym z mocarstw, które uzurpują sobie prawa do arktycznych złóż jest Rosja.

W środę Władimir Putin spotkał się z gubernatorem obwodu murmańskiego, by omówić realizację federalnego projektu "Arktyka i transarktyczny korytarz transportowy".

- Ważne, żeby konsekwentnie wzmacniać pozycję Rosji w Arktyce, w pełni realizować potencjał logistyczny naszego kraju, żeby zapewnić rozwój obiecującego transarktycznego korytarza transportowego. Od Petersburga do Władywostoku - powiedział Władimir Putin podczas spotkania.

Rosjanie skonstruowali nowy dron zwiadowczy. Posłuży do ekspansji w Arktyce

Aby realizować te cele, Rosja rozwija flotę lodołamaczy, ale też mniejsze maszyny, jak opracowany w Petersburgu dron zwiadowczy wyspecjalizowany w zadaniach związanych z badaniami geologicznymi.

- Opracowaliśmy drona z wbudowanym czujnikiem sejsmicznym wyposażonego w system pobierania próbek z głębi ziemi. Konstrukcja ta zapewniała ścisły kontakt z powierzchnią i wysokiej jakości rejestrację danych sejsmicznych, a także wyeliminowała problem znalezienia, prowadzenia i przechwytywania oderwanego czujnika za pomocą drona - powiedział Anton Sawieliew, kierownik laboratorium SPIIRAN przy Instytucie badawczo-rozwojowym Federalnego Centrum Badawczego RAN w Petersburgu.

- Po pomiarach dron samodzielnie powraca do operatora. Prototyp został pomyślnie przetestowany w rzeczywistych warunkach w regionie Leningradu. W przyszłości będzie można go wykorzystać na północy, w trudnych warunkach Arktyki, do badań geologicznych, w tym badań na lodzie - powiedział Sawieliew.

Obok laboratorium SPIIRAN swój wkład w projekt miały także jednostki Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Kanta w Kaliningradzie i prywatna rosyjska firma "R-sensor". Całość badań sfinansował Kreml.

