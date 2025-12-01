Dmitrij Pieskow potwierdził, że amerykańska delegacja jest w drodze do Moskwy. Jednocześnie skrytykował próby wpływania na pozycje negocjacyjne z użyciem nieoficjalnych przecieków.

- Dla powodzenia procesu – a zależy nam na jego powodzeniu – nie zamierzamy przeprowadzać go w trybie megafonowym i nie zamierzamy prowadzić żadnych dyskusji za pośrednictwem mediów - przekazał Pieskow agencji TASS.

Witkoff we wtorek spotka się z Putinem. Delegacja USA w drodze do Moskwy

Słowa Pieskowa padły po pytaniu o to, czy aktualny wariant amerykańskiego planu pokojowego zawiera punkt zakazujący Ukrainie wstąpienia do NATO. Publicznep pytania o szczegóły planu nie spodobały się rzecznikowi Kremla.

- Proponujecie prowadzić rozmowy z Reuters, a nie z Witkoffem? W tym przypadku Witkoff znacznie bardziej imponuje - ironizował Pieskow.

Rozmowy amerykańsko-rosyjskie będą toczyć się za zamkniętymi drzwiami. Pieskow potwierdził, że przed rozpoczęciem negocjacji media będą miały okazje sfilmować zespoły obu stron. Kwestia konferencji prasowej po zakończeniu rozmów, na której moglibyśmy poznać ich rezultaty, pozostaje otwarta.

Pytany o komunikat po rozmowach, Pieskow unikał deklaracji. - Zobaczymy - powiedział rzecznik Kremla.

