Na wojsko i zakup broni Federacja Rosyjska przeznaczy w przyszłym roku 12,93 tryliona rubli, co stanowi ponad 32 proc. całego budżetu. Do tego należy doliczyć wydatki na siły utrzymywane przez rosyjskie MSW, służby specjalne i wewnętrzną Rosgwardię.

"W sumie sektor siłowy otrzyma 16,84 trylionów rubli, czyli 38 proc. budżetu. W porównaniu z przedwojennym rokiem 2021 (24 proc.) udział wydatków na siły zbrojne wzrośnie 1,6 raza" - wylicza "The Moscow Times".

Putin podpisał budżet. Nakłady na armię najwyższe od czasów ZSRR

Nominalnie budżet na przyszły rok ma mieć wielkość 40,27 trylionów rubli, przy czym rozchody przekroczą 44 mld. Ustawa uwzględnia podwyżkę podatku VAT, którego stawka wzrośnie od przyszłego roku z 20 do 22 proc.

Oprócz podwyżki VAT-u w Rosji zacznie w przyszłym roku obowiązywać nowy podatek naliczany przy imporcie smartfonów, komputerów i podzespołów, RTV, AGD. Jak przekazało Radio RBK, Kreml chce w ten sposób "zrównoważyć warunki konkurencji i zwalczać dumping stosowany przez inne państwa".

W życie wjedzie także reforma podatkowa dla małych przedsiębiorstw, które zostaną pozbawione możliwości korzystania z dotychczasowych ulg.

Rosja. Nowe podatki i koniec ulg podatkowych. Mniej środków na opiekę zdrowotną

Środki przeznaczane na zbrojenia rosną kosztem nakładów socjalnych i kapitału inwestowanego w gospodarkę. Pierwsze będą stanowić 25,1 proc. budżetu, choć przed wojną było to 38,1 proc. Środki wsparcia dla gospodarki spadną do 10,9 proc. (17,6 proc. w 2021 r.). "Oba wskaźniki będą najniższe od 20 lat, dla których dostępne są statystyki Ministerstwa Finansów" - odnotowuje "The Moscow Times".

Najbardziej dotkliwie przesunięcia w budżecie odczuje rosyjski system opieki zdrowotnej. Budżet podstawowego programu badań profilaktyki "Długie i aktywne życie" zostanie zredukowany o 26 proc. Budżet programu modernizacji systemu podstawowej opieki zdrowotnej skurczy 2,3-krotnie. Ogólnokrajowy projekt rozwoju pogotowia ratunkowego straci 28 proc. środków.

