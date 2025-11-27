Putin zabrał głos sprawie planu pokojowego. "Podstawa przyszłych porozumień"

Władimir Putin wypowiedział się o planie pokojowym dla Ukrainy w Biszkeku, stolicy Kirgistanu, gdzie zorganizowany został szczyt Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, w którego skład wchodzi oprócz Rosji i Kirgistanu Armenia, Białoruś, Kazachstan i Tadżykistan.

- W sprawie projektu umowy: nie było żadnych projektów umowy. Był zestaw pytań, które zaproponowano do omówienia i ostatecznego sformułowania/ W rezultacie powstała lista 28 możliwych ustaleń. Jak już publicznie ogłosiłem, została ona nam przekazana określonymi kanałami. Zapoznaliśmy się z nią - powiedział prezydent Rosji.

- Miały miejsce negocjacje w Genewie pomiędzy delegacją amerykańską i ukraińską. Oni między sobą zdecydowali, że wszystkie te 28 punktów trzeba rozdzielić na cztery oddzielne grupy - podkreślił przywódca Rosji.

- Ogółem zgadzamy się, że to może być dać podstawy dla przyszłych ustaleń. Nieuczciwie byłoby z mojej strony mówić o jakichkolwiek końcowych wariantach, dlatego, że ich nie ma. Niektóre rzeczy mają charakter pryncypialny i generalnie widzimy, że strona amerykańska dostrzega nasze stanowisko, o którym rozmawialiśmy przed Alaską, jak i po.

Biszkek. Władimir Putin odniósł się do planu pokojowego dla Ukrainy

- Musimy usiąść i ustalić konkretne rzeczy, należy postawić na język dyplomacji. Bo jedną rzeczą jest powiedzieć, że Rosja w ogóle nie zamierza napadać na Europę - dla nas to brzmi śmiesznie. Nigdy nie zamierzaliśmy tego robić. -

