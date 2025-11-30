Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu - poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowej szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz.

Ukraińcy chwalą ruch prezydenta Polski

Urzędnik zaznaczył, że stało się tak w związku ze zrealizowaną przez premiera Węgier Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem.

Węgierski premier spotkał się w piątek w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Pierwotnie Nawrocki miał być na Węgrzech dwa dni - w środę w Ostrzyhomiu na szczycie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, a w czwartek w Budapeszcie z oficjalną wizytą, podczas której miał spotkać się z węgierskim prezydentem Tamasem Sulyokiem oraz premierem Orbanem.

Decyzję Karola Nawrockiego o skróceniu wizyty na Węgrzech chwalą Ukraińcy.

"To naprawdę dobra decyzja. Pokazuje zasadnicze stanowisko Polski i jej silne poczucie solidarności, potwierdzając zobowiązanie do jedności i bezpieczeństwa Europy w kluczowym momencie. Dziękujemy, Polsko" - napisał w serwisie X minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Sikorski wzywa Ziobrę i Romanowskiego do powrotu

Do sprawy odniósł się również Radosław Sikorski, który przy okazji wbił szpilkę politykom PiS.

"Skoro Pan Prezydent skrócił pobyt na Węgrzech to może posłowie PiS też powinni?" - zapytał wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.

Skoro Pan Prezydent skrócił pobyt na Węgrzech to może posłowie PiS też powinni? — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 30, 2025

Marcin Romanowski od dłuższego czasu przebywa na Węgrzech, gdzie ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości i zarzutami w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego Funduszu.

Problemy z wymiarem sprawiedliwości może mieć wkrótce także Zbigniew Ziobro. Przypomnijmy, że śledczy zamierzają postawić politykowi PiS 26 zarzutów. Większość z nich dotyczy nadużyć związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Wśród nich znajduje się też zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Sejm zgodził się na uchylenie mu immunitetu i jego ewentualne tymczasowe aresztowanie.

Jeśli sąd przychyli się do wniosku prokuratury, najprawdopodobniej wydany zostanie europejski nakaz aresztowania. Posiedzenie aresztowe ws. byłego ministra sprawiedliwości odbędzie się w drugiej połowie grudnia.

Mentzen krytykuje decyzję Nawrockiego. "Mamy trochę wspólnych interesów"

Do ruchu prezydenta Karola Nawrockiego odniósł się także lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Polityk wyraził niezadowolenie z odwołania spotkania polskiego przywódcy z szefem węgierskiego rządu.

"Z Putinem w ostatnim czasie oprócz Orbana spotkali się Trump, Xi Jinping i Modi, przywódcy najpotężniejszych państw na świecie.

Będziemy ich teraz wszystkich bojkotować? Czy zbojkotowalibyśmy też rozmowy pokojowe z Rosją, gdyby ktoś jakimś cudem zaprosił nas do stołu?" - napisał były kandydat na prezydenta na Facebooku.

"Mamy z Orbanem trochę wspólnych interesów i warto o nie dbać. Nie rozumiem tego demonstracyjnego odwołania spotkania z nim. Jeżeli nawet z Węgrami nie będziemy rozmawiać, to z kim w tej Unii możemy się dogadać?" - podsumował Mentzen.

