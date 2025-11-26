Także dziennikarze innego medium z Węgier - witryny hvg.hu - próbowali dopytać Orbana o jego lot do Moskwy, lecz nie uzyskali żadnej odpowiedzi. Ochroniarze premiera szczelnie odgradzali ich bowiem od najważniejszej osoby w państwie.

Telex przypomniał, iż Orban ostatni raz spotkał się z Putinem na wakacjach 2024 roku i również stało się to w stolicy Rosji. Wówczas Budapeszt sprawował prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, co węgierski premier wykorzystał, aby prowadzić tzw. misję pokojową.

Wtedy również przedstawiciele UE odcinali się od jego "dyplomatycznych" podróży, zaznaczając, iż pełnienie rotacyjnej prezydencji nie upoważnia lidera danego kraju do wypowiadania się w imieniu całej Wspólnoty. W 2024 roku opinia publiczna o przylocie Orbana do Moskwy dowiedziała się "po fakcie", a dokładniej - po wylądowaniu tam jego samolotu.

Nieoficjalnie: Viktor Orban w piątek spotka się z Władimirem Putinem

Węgierskie media zwracają uwagę, iż nieoficjalne doniesienia o wyprawie Orbana do Rosji zbiegają się w czasie z międzynarodowymi pertraktacjami wokół amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy. Dokument wciąż zmienia swoją treść pod wpływem nacisków m.in. Ukrainy czy państw "starej" Europy.

Najwięcej emocji wzbudziła kwestia autorstwa planu: czy rzeczywiście powstał on w całości w Stanach Zjednoczonych, a może pod silnym wpływem Rosji. Wiele mówi się również o kwestii oddania przez Ukrainę ziem na rzecz agresora, liczebności jej armii czy roli, jaką miałaby pełnić UE - w tym Polska, która dziś jest wojskowym i humanitarnym hubem dla Kijowa.

Sam Orban stoi na stanowisku, że plan Trumpa powinien zostać zaakceptowany i przez Ukraińców, i przez Europę. Z kolei szef MSZ Węgier Peter Szijjarto, apelował w poniedziałek o pełne i bezwarunkowe poparcie amerykańskiego scenariusza działań, gdyż - w jego ocenie - stanowi on "racjonalny i humanitarny wybór" oraz szansę na zakończenie trwającej od niemal czterech lat wojny.

wka / polsatnews.pl