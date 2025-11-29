"Trudna noc w Ukrainie, szczególnie w Kijowie. Rosja wystrzeliła dziesiątki pocisków manewrujących i balistycznych oraz ponad 500 dronów w kierunku zwykłych domów, sieci energetycznej i infrastruktury krytycznej. Co najmniej dwie osoby zginęły, a 20 zostało rannych, w tym dziecko" - napisał minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha na platformie X.

Rosja zaatakowała Kijów. Andrij Sybiha: Wykorzystuje Węgry

Szef ukraińskiego resortu dyplomacji przypomniał o toczących się negocjacjach na temat planu zakończenia wojny, którą Rosja prowadzi przeciwko jego państwu. "Rosja nadal realizuje swój 'plan wojenny' składający się z dwóch punktów: zabijania i niszczenia" - podkreślił.

Sybiha uznał, że przywódca Rosji Władimir Putin po raz kolejny wykorzystał jako "wspólnika w swoim terrorze" premiera Węgier Viktora Orbana, który w piątek był w Moskwie.

"Tuż po wizycie Orbana". Ukraiński minister z wezwaniem

"W 2024 roku po wizycie Orbana w Moskwie Rosja przeprowadziła straszliwy atak na ukraiński szpital dziecięcy Ochmatdyt. Tym razem zmasowany atak Rosji na stolicę Ukrainy tuż po wizycie Orbana i puste słowa o 'pokoju'. Putin po prostu wykorzystuje takich polityków jako aktorów w swoim krwawym spektaklu" - ocenił Sybiha.

Zdaniem ministra Putin dąży do przedłużenia wojny z Ukrainą za wszelką cenę, mimo że nie może jej wygrać. Sybiha kolejny raz wezwał wspólnotę międzynarodową do wzmocnienia obronności jego państwa oraz silnych, surowych sankcji wobec Moskwy.

W sobotę rano władze w Kijowie poinformowały, że w wyniku rosyjskich ataków na miasto zginęły co najmniej dwie osoby. W mieście wybuchły pożary, a mieszkańcom kilku dzielnic odcięto dostawy prądu.

