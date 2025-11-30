- Toczą się rozmowy pokojowe, mamy nadzieję, że zostanie szybko osiągnięty pokój, zakończy się wojna, Rosja nie może jej wygrać. Prezydent podjął tę decyzję, że nie spotka się teraz z premierem Viktorem Orbanem - mówił w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" doradca prezydenta Alvin Gajadhur.

Wcześniej w niedzielę szef biura polityki międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz powiadomił, że Nawrocki zmienił plan swojej wizyty i nie spotka się w Budapeszcie z Viktorem Orbanem, a jedynie z prezydentami Czech, Słowacji i Węgier w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

"To był błąd". Doradca Nawrockiego wskazuje na wizytę Orbana w Moskwie

W ocenie Gajadhura "to był błąd, że polityk jednego z ważnych krajów Unii Europejskiej i NATO pojechał do Moskwy, spotkał się z Władimirem Putinem w ramach własnych interesów". - Oceniamy to jako błąd premiera Viktora Orbana - podkreślił doradca Nawrockiego.

- Trzeba powiedzieć, że Węgry są krajem z którym Polska współpracuje, są naszym ważnym partnerem w ramach Grupy Wyszehradzkiej i nie tylko, więc współpraca z Węgrami nadal będzie - zaznaczył Gajadhur.

Decyzję prezydenta skomentował w programie Piotr Zgorzelski z PSL. - To dobry ruch, lepiej późno niż wcale. Jeśli chodzi o Grupę Wyszehradzką to warto się spotykać, natomiast spotkanie z Orbanem, który opowiada się po jednej stronie konfliktu, innej niż właściwie cała Europa to jest znak i sygnał, że Nawrocki rozumie najważniejszą rację stanu jaka przyświeca dobrze życzącym Polsce. W naszym interesie jest, by wygrała Ukraina - zaznaczył wicemarszałek Sejmu.

"Nawrocki i Orban mogliby grać do jednej bramki". Bosak o ruchu prezydenta

O ocenę ruchu prezydenta zapytany został także Krzysztof Bosak z Konfederacji. - Mnie się cała sytuacja nie podoba w tym sensie, że stosunki z Węgrami utrzymywać będziemy ze względu na Grupę Wyszehradzką, sąsiedztwo. Trudno powiedzieć, czemu ten sygnał ma służyć - stwierdził polityk.

- Viktor Orban nie będzie izolowany na arenie europejskiej bardziej niż jest obecnie, ale Nawrocki i duża część polskiej prawicy jest dokładnie w tym samym koszyczku z perspektywy eurokratów, więc publiczne sprzedawanie sobie prztyczków w nosy, publiczne podkreślanie tego - nie wydaje się ruchem na poprawę naszej sytuacji międzynarodowej, ale ruchem na poprawę odbioru wewnętrznego. W Polsce to się spotka z poklaskiem dużej części społeczeństwa, które jest bardzo mocno antyrosyjskie, co jest naturalne patrząc na nasze interesy, położenie, historię - ocenił wicemarszałek Sejmu.

Jego zdaniem "z punktu widzenia polityki międzynarodowej jest to ruch niepotrzebny". - Robienie tego w manifestacyjny sposób jest wręcz błędem. Na arenie międzynarodowej Nawrocki i Orban mogliby grać do jednej bramki. Ani Orban, ani obóz rządzący na Węgrzech nie są prorosyjscy, oni są po prostu uzależnieni głęboko od Rosji - stwierdził Bosak.

"Jest cyniczny i służy własnym interesom". Posłanka ocenia działania Orbana

Anita Kucharska-Dziedzic z Nowej Lewicy dodał, że Orban doskonale wie, że nie powinien wierzyć Putinowi. - Jest cyniczny i służy własnym interesom i gdzieś przekroczył tę granicę, która jest granicą elementarnej przyzwoitości. Tak samo jak Węgry są uzależnione od rosyjskiej ropy tak samo Grecja jest uzależniona od rosyjskiego gazu, a jednocześnie Grecy nie czynią takich gestów wobec Władimira Putina - zauważyła posłanka.

Jej zdaniem ruch Nawrockiego może być skierowany wobec prezydenta USA Donalda Trumpa i "pokazuje, że ten sojusz między prawicą polską i polskimi wielbicielami Donalda Trumpa ma swoje granice w postaci polityki wewnętrznej i europejskiej".

- Z naszego punktu widzenia wizyta kogokolwiek w Moskwie to jest coś co jest niewłaściwe - zaznaczył z kolei Paweł Jabłoński z PiS. - Żałuję, że jak inni politycy prorosyjscy jak Angela Merkel, gdy budowała Nord Stream, Donald Tusk nie wykonał takiego gestu - stwierdził polityk.

Do dyskusji włączył się Zbigniew Konwiński z KO, który zaznaczył, że decyzja Nawrockiego "mu się podoba", ale "dużo bardziej by mu się podobało, gdyby za tą decyzją szła zmiana polityki tego środowiska politycznego, ale tego nie widzę".

