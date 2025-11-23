Niedziela to pierwszy dzień szczytu w Genewie, podczas którego delegacja Kijowa wraz z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i wybranych krajów Europy negocjuje warunki porozumienia pokojowego. Według Wołodymyra Zełenskiego odbyto szereg spotkań, a od rana przez większość dnia liderzy rozmawiali ze sobą także na odległość.



"Dzisiaj nadal będziemy prowadzić negocjacje w Szwajcarii. W rzeczywistości zespoły będą pracować do nocy, z czego otrzymamy kolejne raporty" - poinformował przed godz. 22.00 czasu w Ukrainie (przed godz. 21.00 w Polsce).

Pierwszy dzień negocjacji nad planem pokojowym. Zełenski przekazał raport

Zełenski przekonywał, że ważne jest, aby odbyła się rozmowa z przedstawiciela Stanów Zjednoczonych i żeby pojawiły się sygnały świadczące o utrzymaniu realnego kontaktu z Donaldem Trumpem.



Wiadomo, że w niedzielę odbyło się co najmniej jedno spotkanie delegacji Ukrainy i USA za zamkniętymi drzwiami. - Moim zdaniem odbyliśmy prawdopodobnie najbardziej produktywne i znaczące spotkanie w całym tym procesie - ocenił po rozmowach sekretarz stanu Marco Rubio. Polityk informował, że prace nad treścią porozumienia nadal trwają.

"Dziś rozmawiałem także z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz z premierami Kanady, Chorwacji i Luksemburga. Właśnie rozmawialiśmy z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem - dziękuję wszystkim!" - dodał w podsumowaniu dnia prezydent Zełenski.

Priorytety Ukrainy: Gwarancja bezpieczeństwa i szacunek do narodu

Ukraiński przywódca podziękował za słowa wsparcia. W jego ocenie ważne jest, aby zakończyć wojnę w sposób skuteczny i niebudzący kolejnych konfliktów. "Ukraina nigdy nie chciała wojny, nigdy nie będziemy przeszkodą dla pokoju" - dodał.



Jak ocenił, dobrze się stało, że dyplomacja została zintensyfikowana, ponieważ to daje nadzieję, że pozytywnie wpłynie na sytuację. "Pierwszym priorytetem jest niezawodny pokój, gwarantowane bezpieczeństwo, szacunek dla naszego narodu, szacunek dla wszystkich, którzy oddali życie, broniąc Ukrainy przed rosyjską agresją" - napisał w podsumowaniu pierwszego dnia negocjacji prezydent Ukrainy.

Poniedziałek - drugi dzień negocjacji w Genewie - ma być, według zapowiedzi Zełenskiego, równie aktywny. Jednocześnie prezydent podkreślił, że siła Ukraińców tkwi w tym, że są razem. " Siła naszego stanowiska - stanowiska państwowego, stanowiska narodu ukraińskiego - polega na tym, że to jest nasze wspólne stanowisko" - podał.

Ukraińska delegacja prowadzi rozmowy z przedstawicielami USA

Delegacja Ukrainy otrzymała wytyczne co do tego, na co może sobie pozwolić i jakich ludzi zaangażować w rozmowy. Służby wywiadowcze ustaliły jednak, że wśród Ukraińców pojawiają się sabotażyści, którzy mogą zaszkodzić rozmowom. "To zdecydowanie nie pomaga. Jest nasza pozycja państwowa, jest ukraińska godność, musimy działać tak, by ją wzmacniać, a nie podważać" - wymieniał Zełenski.



"Spodziewam się, że zainteresowani mnie teraz usłyszą: z ukraińskim paszportem trzeba czuć się odpowiedzialnym za Ukrainę" - zaapelował.

Wołodymyr Zełenski zapewnił, że decyzje rządu są transparentne dla obywateli, dlatego władze oczekują współpracy po ich stronie. "Dziękuję wszystkim na świecie, którzy są z Ukrainą! Dziękuję Ameryce, prezydentowi Stanów Zjednoczonych, wszystkim przywódcom Europy i świata, którzy uważają, że ten moment może dojść do rozwiązania. Chwała Ukrainie!" - podsumował.

Opracowano "fundamentalny dokument" ws. pokoju w Ukrainie

Po zakończonych niedzielnych negocjacjach sekretarz stanu USA Marco Rubio przekazał, że poczyniono znaczące postępy. Strona amerykańska chce jak najszybciej znaleźć konsensus z Ukrainą i europejskimi partnerami, aby "najlepiej do czwartku" zatwierdzić treść porozumienia.



Według jednego z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Trumpa przebrnięcie przez pozostałe punkty planu jest możliwe. Dotyczą one m.in. roli Unii Europejskiej i NATO w przyszłym układzie bezpieczeństwa. Obecnie udało się wypracować "dokument o charakterze fundamentalnym", który teraz należy uzupełnić.

