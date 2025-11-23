Negocjacje USA - Ukraina. Delegacje o szczegółach rozmów

Chwilę przed godziną 18 amerykańskie media poinformowały o zakończeniu rozmów delegacji USA i Ukrainy. Przedstawiciele władz obydwu krajów rozmawiali w szwajcarskiej Genewie na temat planu pokojowego, który przedstawiony został wcześniej przez Biały Dom.

Jako pierwszy głos po spotkaniu zabrał Marco Rubio. Sekretarz stanu USA stwierdził, że w jego trakcie poczyniono znaczne postępy.

- Moim zdaniem odbyliśmy prawdopodobnie najbardziej produktywne i znaczące spotkanie w całym tym procesie. (...) Myślę, że poczyniliśmy znaczne postępy. Nasze zespoły udały się już do swoich pokoi, a my pracujemy nad niektórymi z otrzymanych sugestii. Wprowadzamy więc pewne zmiany, korekty, mając nadzieję na zmniejszenie naszych różnic i zbliżenie się do czegoś, co będzie bardzo akceptowalne zarówno dla Ukrainy, jak i dla Stanów Zjednoczonych - stwierdził.

Polityk dodał, że prace nad tekstem porozumienia nadal trwają. Szczegóły zostaną opublikowane w godzinach wieczornych.

Rozmowy USA - Ukraina. Andrij Jermak o "owocnych rozmowach"

Pierwszą turę negocjacji skomentował także przedstawiciel władz w Kijowie. Andrij Jermak stwierdził, że "sesja z szanowną delegacją amerykańską była bardzo owocna".

- Poczyniliśmy znaczne postępy i zmierzamy ku sprawiedliwemu i trwałemu pokojowi. Naród ukraiński zasługuje na ten pokój i pragnie go bardziej niż ktokolwiek inny - mówił.

- Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym przyjaciołom, Stanom Zjednoczonym, osobiście prezydentowi Donaldowi Trumpowi i jego zespołowi za zaangażowanie w dążeniu do pokoju - dodał.

Jermak potwierdził także, że w najbliższym czasie odbędzie się drugie spotkanie w trakcie którego dyskutowane będą propozycje europejskich sojuszników.

- Ostateczne decyzje podejmą nasi prezydenci - podsumował.

Wkrótce więcej informacji...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni