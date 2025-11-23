Lider rządzącej Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LSDP) Mindaugas Sinkevičius powiedział w piątek, że jeśli balony przemytnicze nadal będą niepokoić służby na granicach Litwy, a ciężarówki uwięzione w Białorusi nie wrócą do kraju, to odwetem może być zablokowanie tranzytu do Królewca.

- Przejazd do rosyjskiej enklawy i jego zawieszenie w taki czy inny sposób muszą być koordynowane przez Unię Europejską, więc prawdopodobnie nie jest to jednostronna decyzja. Ale jest to możliwe rozwiązanie z już najsurowszej kategorii środków - wyjaśnił w programie "ELTA Savaite".

Rosjanie zareagowali na ostrzeżenie ze strony Litwy

Rosyjska państwowa agencja informacyjna Ria Novosti zacytowała w niedzielę wypowiedzi polityków, którzy zdecydowanie krytykują ten pomysł.

- Politycy z krajów bałtyckich wykazują coraz większą nieadekwatność w swoich wypowiedziach. Szeroki wachlarz dziwnych inicjatyw - od ponownego "uzyskania" statusu mocarstwa nuklearnego po ewentualną blokadę obwodu królewieckiego - wskazuje na całkowity dramat psychiatryczny panujący w rządach tych państw - powiedział rosyjski senator Siergiej Perminow.

Z kolei według senatora Alexandra Shenderyuka–Zhidkova takie groźby ze strony Litwy nie robią żadnego wrażenia, ponieważ Rosja może bez problemu przerzucić się na w większości transport morski. - W przypadku zmian w tranzycie lądowym nasze region zostanie przygotowany i wyposażony w niezbędne zasoby, aby zapewnić mu stabilność" - przekazał agencji.

Wskazał natomiast, że próby ograniczenia transportu przez Litwę do obwodu królewieckiego naruszają porozumienie Rosji i Unii Europejskiej z 2002 roku. - Zamiast rozwiązywać realne problemy wewnętrzne, litewskie władze próbują coś ugrać na eskalacji napięć - powiedział.

Jak jednak dodał, sądząc po zamykaniu, a później wczesnym otwieraniu granic z Białorusią, ostrzeżenia Litwy to "tylko puste gadanie".

Dyskusja w Rosji po słowach litewskiego lidera. W tle kwestia transportu ropy

Komentarz w tej sprawie przekazała też poseł do Dumy Państwowej Andriej Kolesnik. - Jeśli transport do obwodu królewieckiego zostanie zablokowany, to Litwa może pęknąć jak ten słynny balon. W rzeczywistości ten kraj jest takim balonem - powiedział.

Doradził ponadto, aby Litwa dobrze przemyślała, co zamierza zrobić, ponieważ utrzymując się głównie z rolnictwa, niewiele może osiągnąć. Kolesnik określił litewską politykę jako "dziwną", twierdząc, że Rosja płaci "dobre pieniądze" za możliwość przejazdu do Królewca.

Od 21 listopada Litwa zablokowała tranzyt kolejowy ropy naftowej i produktów pochodnych Lukoila z Rosji do Królewca - informowała LTG Grupa. To dostosowanie się do pakietów sankcyjnych ONZ, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii nałożonych na Rosję.

"Sankcje te, ogłoszone pod koniec października, dotyczą także Rosnieftu i powiązanych firm, jednak w ostatnich latach te produkty nie były transportowane koleją do Królewca" - podał LRT.

Niepewna sytuacja na granicy Litwy

W wywiadzie, który wywołał kontrowersje w Rosji, litewski polityk oświadczył również, że Litwa może rozważyć kolejne zamknięcie granicy z Białorusią. Komisja Bezpieczeństwa Narodowego ma ocenić bieżącą sytuację i zdecydować o podjęciu tego kroku w nadchodzącym tygodniu.

Litwa otworzyła granicę z Białorusią w nocy ze środy na czwartek. Mimo to - jak podał portal LRT - litewskie ciężarówki nie mogły wrócić do kraju. Mindaugas Sinkevičius wyraził nadzieję, że problem ten zostanie rozwiązany w przeciągu kilku dni.

Wcześniej w październiku rząd Litwy podjął decyzję o zamknięciu granicy z Białorusią z powodu napływu balonów przemytniczych. Zablokowanie przejść granicznych miało potrwać do 30 listopada, ale na mocy decyzji rządu przyspieszono zdjęcie blokad.

