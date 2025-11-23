Europejski plan pokojowy dla Ukrainy. Ważny punkt dotyczy Polski

Według informacji uzyskanych przez agencję, w dokumencie znalazł się również zapis dotyczący gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Mają być one podobne do tych z art. 5 NATO.

Jednocześnie Sojusz zgadza się nie rozmieszczać na stałe wojsk w Ukrainie. Sojusz zobowiązuje się, że w czasie pokoju nie będzie na stałe rozmieszczał wojsk pod swoim dowództwem na Ukrainie - wyjaśnia agencja Reutera.

Europejski plan pokojowy dla Ukrainy. Jeden z punktów dotyczy Polski

Europejscy liderzy, w opracowanym dokumencie, żądają od Federacji Rosyjskiej zapłaty rekompensaty finansowej dla Kijowa. Do czasu spełnienia tego warunku, rosyjskie aktywa pozostaną zamrożone.

Projekt przewiduje także zobowiązania Ukrainy dotyczące powstrzymania się od prób militarnego odzyskania okupowanych terytoriów.

Dokument, przygotowany na potrzeby rozmów w Genewie, zakłada ograniczenie liczebności armii Ukrainy do 800 tys. żołnierzy "w czasie pokoju", a nie do 600 tys., jak przewidziano w planie USA.

Z dokumentu wynika także, że rozmowy dotyczące wymiany terytorialnej mają rozpocząć się od linii kontaktowej. Plan zakłada też, że Ukraina przeprowadzi wybory w możliwie najkrótszym terminie po podpisaniu porozumienia pokojowego.

Kontrpropozycja europejska uwzględnia również Polskę - przewiduje stacjonowanie w naszym kraju myśliwców NATO.

Szczyt w Genewie. Rozpoczęło się kluczowe spotkanie

W niedzielę w Genewie w Szwajcarii rozpoczęły się spotkania doradców ds. bezpieczeństwa z państw tworzących nieformalną grupę E3 - Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec z przedstawicielami Ukrainy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

USA są reprezentowane m.in. przez specjalnego wysłannika Steve'a Witkoffa i sekretarza stanu Marco Rubio. Według Reutersa Rosja ma nie brać udziału w rozmowach w Genewie, ale USA chcą niedługo zorganizować bilateralne spotkanie z rosyjską delegacją.

Portal Axios opublikował w czwartek szczegóły 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, negocjowanego przez USA i Rosję.

Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium.

