Chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 28,8 proc. badanych (wzrost o 0,4 pkt. proc. w stosunku do października). Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 20,7 proc. (spadek o 2,9 pkt. proc.).

ZOBACZ: Wyborcy ocenili PiS po aferze z działką pod CPK. Najnowszy sondaż

Na podium znalazłaby się także Konfederacja Wolność i Niepodległość, na którą głos w wyborach chciałoby oddać 13,2 proc. uczestników sondażu (wzrost o 2,3 pkt. proc.). Próg wyborczy przekroczyłaby również Konfederacja Korony Polskiej. Na ugrupowanie Grzegorza Brauna zagłosowałoby 8,5 proc. respondentów (spadek poparcia o 0,9 pkt. proc).

Sondaż CBOS. Te ugrupowania nie weszłyby do Sejmu

Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego. Aby wejść do Sejmu, lewicowe ugrupowania musiałyby połączyć swe siły. Na Lewicę glos chciałoby oddać 3,5 proc. ankietowanych (spadek o 1,3 pkt. proc.), natomiast na Partię Razem - 3,3 proc. (spadek o 0,9 pkt. proc.).

ZOBACZ: Pięć partii w Sejmie, zyskuje KO. Nowy sondaż parlamentarny

Pod progiem wyborczym znalazłaby się także Polska 2050 Szymona Hołowni. Chęć oddania głosu na tę partię zadeklarowało 1,8 proc. ankietowanych (spadek o 0,5 pkt. proc.). Polskie Stronnictwo Ludowe mogłoby liczyć na poparcie na poziomie 1,4 proc. głosów (spadek o 0,7 pkt. proc.).

Tak zagłosowaliby Polacy. Wyniki nowego sondażu

Chęć oddania głosu na inne ugrupowanie zadeklarowało 0,1 proc. badanych. 16,1 proc. uczestników sondażu waha się, któremu ugrupowaniu przyznać swój głos. 2,6 proc. odmówiło udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

ZOBACZ: Komu ufają Polacy? Wyraźny lider w nowym sondażu

Gdyby wybory odbywały się w najbliższym czasie, wzięłoby w nich udział 67 proc. badanych Polaków uprawnionych do głosowania (o 5 punktów procentowych więcej niż w połowie października i tyle samo, ile we wrześniu).

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni