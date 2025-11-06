Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez ośrodek Opinia24 wynika, że prawie trzy czwarte Polaków (73 proc.) deklaruje gotowość wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę.

Wśród nich 53 proc. badanych jest całkowicie zdecydowanych, że pójdzie do urn, natomiast 20 proc. twierdzi, że "raczej" wzięłoby udział w głosowaniu.

Na kogo zagłosowaliby Polacy? Pięć partii w Sejmie

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska, uzyskując 33 proc. poparcia.

Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,4 proc., a trzecie miejsce zajęłaby Konfederacja, na którą głos oddałoby 12,6 proc. ankietowanych.

Na Nową Lewicę zagłosowałoby 6,3 proc. respondentów, a niewiele mniej - 5,9 proc. - poparłoby Konfederację Korony Polskiej. Partia Razem może liczyć na 3,1 proc. głosów.

Znacznie słabsze wyniki uzyskały Polska 2050 (1,7 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, które popiera jedynie 1,4 proc. badanych.

Ponad 8 proc. uczestników sondażu wciąż nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby swój głos.

Nowy sondaż. KO wzmacnia przewagę nad PiS, ale koalicjanci mają problem

W porównaniu z badaniem z października poparcie dla KO wzrosło o 2,2 punktu procentowego, co umacnia pozycję ugrupowania Donalda Tuska i zwiększa jego przewagę nad PiS.

Pod koniec października odbyła się konwencja zjednoczeniowa PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej pod wspólnym szyldem KO.

Jak podkreśla Opinia24, widać przy tym wyraźne osłabienie pozostałych ugrupowań wchodzących w skład koalicji rządzącej. Jedyną partią, która odnotowała niewielki wzrost, jest Nowa Lewica.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 3-5 listopada na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski (18+). Badanie zrealizowano metodą mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) z wywiadami internetowymi (CAWI).

