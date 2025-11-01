Wyborcy ocenili PiS po aferze z działką pod CPK. Najnowszy sondaż
Po aferze ze sprzedażą działki pod CPK ponad 40 proc. ankietowanych ocenia PiS gorzej niż przed ujawnieniem tej informacji - wynika z sondażu SW Research. Wśród osób, które zmieniły swoje nastawienie do partii Jarosława Kaczyńskiego, przeważają mężczyźni. Odsetek niezadowolonych respondentów rośnie wraz z wiekiem.
"Czy informacja na temat sprzedaży działki, przez którą przebiegać ma linia kolejowa łącząca Warszawę z CPK pod koniec rządów PiS, wpływa na Pani/Pana ocenę Prawa i Sprawiedliwości?" - takie pytanie zadano uczestnikom badania SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej".
PiS traci na aferze z CPK. Nowy sondaż
W związku z ujawnieniem informacji 42,4 proc. respondentów stwierdziło, że faktycznie ma gorsze zdanie na temat PiS. Z kolei 8,8 proc. osób biorących udział w ankiecie ocenia tę partię lepiej.
Co ciekawe, 20,6 proc. zapytanych Polaków nie słyszało o sprawie, a pozostałe 28,2 proc. nie zmieniło swojego nastawienia do Prawa i Sprawiedliwości.
ZOBACZ: "Nie ma żadnych powodów". Dyrektor KOWR otwarcie o dymisji
Szczegółowe wyniki wskazują, że afera ze sprzedażą gruntów negatywnie wpływała na ocenę PiS częściej w przypadku mężczyzn (46 proc.) niż kobiet (39 proc.). Według podziału na wiek w grupie osób do 24. roku życia 26 proc. ma gorsze zdanie o partii, a wśród osób powyżej 50 r.ż. - 48 proc.
"Rzeczpospolita" podaje również, że 53 proc. badanych z miast o zaludnieniu od 200 do 499 tys. mieszkańców gorzej ocenia PiS po nagłośnieniu sprawy ze sprzedażą działki pod CPK.
Sondaż został przeprowadzony wśród użytkowników SW Panel w dniach 28-29 października na grupie 800 osób powyżej 18. rok życia.
Sprzedaż działki z planem pod budowę CPK
Działka w Zabłotni, którą uwzględniono w planach inwestycyjnych Centralnego Portu Komunikacyjnego, została sprzedana Piotrowi Wielgomasowi z przedsiębiorstwa Dawtona.
Do transakcji doszło kilka dni przed tym, jak PiS przestało sprawować władzę w Polsce. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) sprzedał działkę za 23 miliony zł.
ZOBACZ: "Ogrom nieprawidłowości". Minister rolnictwa Stefan Krajewski o sytuacji w KOWR
W związku z niedawnym nagłośnieniem sprawy - Jarosław Kaczyński zdecydował się zawiesić w prawach członka PiS byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa i byłego wiceministra tego resortu Rafała Romanowskiego.
Następnie do tego grona dołączyli także były szef KOWR Waldemar Humięcki oraz były zastępca dyrektora oddziału KOWR w Warszawie Jerzy Wal.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej