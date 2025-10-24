Komu ufają Polacy? Wyraźny lider w nowym sondażu

W rankingu nieufności pierwsze miejsce zajął prezes PiS Jarosław Kaczyński z wynikiem 55 proc. (wzrost o 3 pkt proc.). Na drugim miejscu uplasował się lider Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun z wynikiem 54 proc. - to wzrost o 1 pkt proc. Na trzecim miejscu znalazł się premier Donald Tusk, któremu po wzroście o 1 pkt. proc., nie ufa 52 proc. badanych.

Z sondażu CBOS przeprowadzonego w pierwszej połowie października wynika, że prezydentowi Nawrockiemu - ufa 57 proc. ankietowanych, czyli mniej o 1 pkt. proc. względem września. Prezydentowi nie ufa 26 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.). Obojętność wobec Nawrockiego deklaruje 11 proc. ­

Na drugim miejscu w rankingu znalazł się wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski z wynikiem 43 proc. zaufania (spadek o 2 pkt. proc.). Nie ufa mu 34 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt. proc.). Jest obojętny dla 13 proc. badanych.

Trzecie miejsce w rankingu zaufania zajął wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, z wynikiem 41 proc. (spadek o 4 pkt. proc.). Nie ufa mu 30 proc. (wzrost o 3 pkt proc.). Obojętność wyraziło 18 proc. ankietowanych.

Na czwartej pozycji w rankingu zaufania naleźli się ex aequo z wynikiem po 40 proc. dwa liderzy Konfederacji: wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (bez zmian) oraz poseł Sławomir Mentzen (bez zmian). Bosakowi nie ufa 29 proc. (mniej o 1 pkt. proc.), a Mentzenowi - 36 proc. ankietowanych (bez zmian).

Nowy ranking CBOS. Komu nie ufają Polacy?

Na kolejnych miejscach rankingu znaleźli się: prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski (KO) (39 proc. zaufania - mniej o 1 pkt. proc.; 44 proc. nieufności - więcej o 1 pkt. proc.); premier Donald Tusk (36 proc. zaufania - bez zmian; 52 proc. nieufności - wzrost o 1 pkt. proc.); lider Partii Razem Adrian Zandberg (34 proc. zaufania - mniej o 2 pkt. proc. i 23 proc. nieufności - bez mian).

Marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni (Polska2050) ufa 33 proc. badanych (spadek o 5 pkt. proc.), a nie ufa - 43 proc. (wzrost o 5 pkt. proc.). Następni w rankingu zaufania są: były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki (33 proc. zaufania; 51 proc. nieufności); prezes PiS Jarosław Kaczyński (29 proc. zaufania; 55 proc. nieufności).

Na kolejnych pozycjach uplasowali się: wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (27 proc. zaufania; 32 proc. nieufności); marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (27 proc. zaufania; 33 proc. nieufności); lider Korony Konfederacji Polski Grzegorz Braun (27 proc. zaufania; 54 proc. nieufności); minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek (ufa mu 25 proc., nie ufa - 22 proc.).

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszce Dziemianowicz-Bąk ufa 23 proc. badanych, nie ufa 16 proc.; szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu ufa 22 proc., nie ufa 27 proc.; minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz ufa 21 proc. badanych, a nie ufa 19 proc.; wicepremierowi, ministrowi cyfryzacji Krzysztofowi Gawkowskiemu ufa 20 proc., nie ufa 18 proc.; a ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiego 20 proc. badanych ufa, a 18 proc. nie (47 proc. badanych deklaruje, że go nie zna). Rzecznik rządu Adam Szłapka cieszy się zaufaniem 18 proc. ankietowanych, 15 proc. mu nie ufa, nie zna go 49 proc.

Sondaż zrealizowano w dniach 2-13 października na liczącej 901 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym: 61,2 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. - CATI i 16,3 proc. - CAWI)

