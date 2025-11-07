Szkolenia wojskowe dla cywilów. Wiceszef MON ujawnił liczby

W ciągu pierwszego dnia funkcjonowania programu szkoleń wojskowych "wGotowości" na oferowane kursy zapisało się 5731 osób - poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

"To bardzo dobre decyzje! Zachęcam tych, którzy jeszcze się nie zapisali - to świetna inwestycja w nasze wspólne bezpieczeństwo" - zaapelował z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Program "wGotowości". Wiceszef MON o szczegółach

- To, co zaprezentowaliśmy wczoraj, to kompletny system, który dotyczy szkolenia. Pierwsza część to są szkolenia obronne, które dotyczą zarówno obrony cywilnej, jak i podstaw przetrwania czy elementów paramedycznych, które dotyczą wojska. To są szkolenia bez broni, szkolenia, jak głowa rodziny, mogłaby się zachować w sytuacji zagrożenia i co trzeba wiedzieć w sprawie podstawowych kwestii bezpieczeństwa - tłumaczył w "Graffiti" Tomczyk.

ZOBACZ: "Za bezpieczeństwo państwa odpowiada każdy obywatel". Pułkownik o szczegółach nowego programu

- Jest też druga ścieżka, którą ogłosiliśmy, która ma fundamentalne znaczenie dla wojska. To jest szkolenie rezerwy i to są już szkolenia wojskowe, specjalistyczne. Podstawowy kurs, jeśli chodzi o szkolenia wojskowe, to jest 28 dni. To jest albo dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, albo "Wakacje z wojskiem", albo szkolenia od początku, które zakładają, że ktoś po szkoleniu stanie się rezerwistą - wyjaśnił Tomczyk.

Wiceminister doprecyzował, że kursy z pierwszej grupy: cyberhigieny, medyczny, przetrwania oraz podstawowy kurs bezpieczeństwa trwają od jednego do czterech dni.

Chcą przeszkolić 400 tys. osób. Plan MON i wojska

- Chcemy, żeby ta pierwsza ścieżka powodowała, że część osób po takim jedno-, dwudniowym szkoleniu uzna, że wojsko to jest coś, co je interesuje, wybierze ten drugi tryb i przejdzie przeszkolenie wojskowe i np. zostanie rezerwistą - mówił wiceszef MON.

Wspomniał również o "Edukacji z wojskiem", który jest programem dla młodzieży. - Jeden dzień jest przeznaczony na to, by konkretna klasa szkoliła się razem z wojskiem - wyjaśnił Tomczyk.

- Rok 2026 chcemy, żeby zakończył się przeszkoleniem 400 tys. obywateli we wszystkich formach szkolenia - zaznaczył wiceminister.

ZOBACZ: Chcą przeszkolić 400 tysięcy ludzi. Ruszyły zapisy

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w czwartek, że 22 listopada ruszy pilotaż programu powszechnych szkoleń obronnych "wGotowości", skierowany do wszystkich chętnych polskich obywateli. Program przygotowało MON i Sztab Generalny Wojska Polskiego. W jego ramach zaplanowano przeszkolenia w ramach dwóch ścieżek - "odporności", w ramach której zorganizowano szkolenia z radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, pierwszej pomocy czy przetrwania, oraz "rezerwy", która zakłada szkolenie stricte wojskowe.

Dwie ścieżki do wyboru. Szkolenia wojskowe w ponad 130 placówkach

W czwartek uruchomione zostały szkolenia w ramach ścieżki "odporności", a szkolenia w ramach ścieżki "rezerwy" mają ruszyć w przyszłym roku. Poprzez aplikację mObywatel zapisywać się można na organizowane przez wojsko "podstawowy kurs bezpieczeństwa", poświęcony m.in. reagowaniu na sytuacje kryzysowe, kurs przetrwania, pierwszej pomocy oraz cyberhigieny i podstaw cyberbezpieczeństwa.

Pilotaż programu potrwa pięć tygodni. W jego ramach przewidziano zarówno szkolenia indywidualne, jak i dla firm oraz instytucji.

ZOBACZ: "To się zmieniło". Szef NATO o produkcji amunicji w Sojuszu

Program ma być realizowany przez 132 jednostki oparte w głównej mierze o Wojska Obrony Terytorialnej z udziałem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Do końca roku resort obrony planuje przeszkolić 100 tys. osób, a w przyszłym roku - 400 tys. w ramach różnych ścieżek - indywidualnie, grupowo, w ramach programu "Edukacja z wojskiem", w ramach szkoleń rezerwy oraz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Ścieżka "odporność" - jak mówił szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła - jest dedykowana dla osób, które nie zamierzają wiązać się w żaden sposób z siłami zbrojnymi. Jak wskazał, to propozycja dla wszystkich obywateli, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z wojskiem, ale chcą nauczyć się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych i zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa. Szkolenia w tej ścieżce pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności, przydatne w codziennym życiu - od udzielania pierwszej pomocy, przez zasady przetrwania, po ochronę w sieci.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni