Chcą przeszkolić 400 tysięcy ludzi. Ruszyły zapisy

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział rozpoczęcie 22 listopada pilotażu programu powszechnych szkoleń obronnych "wGotowości". Podkreślił, że realizacja programu to sposób na zbudowanie odporności społecznej, informacji i nauki niezbędnych umiejętności dla każdego, kto będzie chciał skorzystać z tego typu szkoleń.

"Bezpieczeństwo Polski zależy od silnej armii"

Szef MON wyjaśnił, że ma się on składać się z kilku modułów i dotyczyć "wszystkich obywateli polskich, którzy będą chcieli z tego skorzystać". Zarówno najmłodszych - dzieci, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pracowników i firm w formie szkoleń indywidualnych i grupowych a także seniorów.

ZOBACZ: Polacy zmieniają zdanie ws. obowiązkowej służby wojskowej. Jest nowy sondaż

Jak wyjaśnił, na ten moment program ma być realizowany przez 132 jednostki oparte w głównej mierze o Wojska Obrony Terytorialnej z udziałem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Kosiniak-Kamysz zapewnił, że są w stanie przeszkolić w tym roku kilkanaście tysięcy osób, a program osiągnie pełną gotowość na początku przyszłego roku.

- Bezpieczeństwo Polski zależy od silnej armii, silnych sojuszy i siły nas samych, siły naszego społeczeństwa. Wiedza, informacja, umiejętność zachowania się, odczytania sygnałów, znaków, alarmów, miejsc ukrycia jest bardzo potrzebne. To często jest działanie pozamilitarne, ale budujące obronę narodową, odporność społeczną - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Ruszyły zapisy na szkolenia wojskowe

- Przez ostatnie sześć miesięcy szkoliliśmy instruktorów, przygotowywaliśmy zmiany prawne. Budowaliśmy system - bo o system tu chodzi. O to, aby wszystkie te elementy były ze sobą spójne. Aby zarówno elementy dotyczące szkoleń obronnych, jak i szkoleń wojskowych składały się w jedną wielką całość, która dotyczy budowy odpornego społeczeństwa - przypomniał z kolei wiceszef MON Cezary Tomczyk.

- Tylko w listopadzie i grudniu przeszkolimy ok. 20 tys. ludzi w ramach szkoleń indywidualnych, ale jeśli chodzi o wszystkie szkolenia, będzie to 100 tys. osób - zapowiedział.

ZOBACZ: Ukraina wzywa do wojska. Rekrutów szukają przeważnie wśród dwóch grup

- W przyszłym roku łącznie przeszkolimy ok. 400 tys. ludzi - dodał. Jak wyjaśnił będą to szkolenia indywidualne, grupowe, w ramach szkoleń rezerwy oraz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Tomczyk poinformował również, że ruszyły zapisy na dobrowolne szkolenia wojskowe. Wiceminister wyjaśnił, że będą dwie ścieżki. - Pierwsza ścieżka odporności, druga ścieżka rezerwy. Jeżeli mówimy o ścieżce odporności, kierujemy tę zdolność uruchomioną właśnie teraz - do pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy już od piętnastu minut mogą, przy użyciu aplikacji mObywatel, zapisać się na szkolenie obronne w swojej miejscowości albo w pobliżu, w jednostce wojskowej - przekazał.

- Chciałbym, aby zapisy ruszyły natychmiast. Każdy z nas ma dziś w swojej kieszeni telefon komórkowy, mamy 10 milionów użytkowników aplikacji mObywatel. Ta aplikacja jest dla państwa i jest gotowa właśnie teraz - dodał.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni