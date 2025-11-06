"To się zmieniło". Szef NATO o produkcji amunicji w Sojuszu
- Do niedawna Rosja produkowała więcej amunicji niż wszyscy sojusznicy NATO razem wzięci. Ale to się zmieniło - powiedział sekretarz generalny NATO podczas wystąpienia na forum przemysłowym w Bukareszcie. Mark Rutte zaapelował do państw członkowskich o dalsze inwestycje w zbrojenia.
Mark Rutte w swoim wystąpieniu chwalił technologie, którymi dysponuje NATO. Podkreślił jednak, że oprócz jakości, ważna jest też ilość. Szef NATO zaapelował w swoim wystąpieniu o przyspieszenie produkcji uzbrojenia.
- Po pierwsze, jeśli chodzi o jakość, dysponujemy już najnowocześniejszymi systemami, najlepszymi z najlepszych. Dają nam one przewagę i będziemy ją utrzymywać - mówił polityk.
- Potrzebujemy ich więcej i potrzebujemy ich szybko, a to oznacza zwiększenie produkcji i skrócenie czasu dostaw - dodał.
Szef NATO: Produkujemy więcej niż od dziesięcioleci
Szef NATO zabrał też głos na temat produkcji amunicji w państwach członkowskich Sojuszu. Wojna w Ukrainie ujawniła poważne kłopoty państw zachodnich w produkcji pocisków do armat i haubic kalibru 115 mm.
- Do niedawna Rosja produkowała więcej amunicji niż wszyscy sojusznicy NATO razem wzięci. Ale to się zmieniło. W całym Sojuszu otwieramy teraz dziesiątki nowych linii produkcyjnych i rozbudowujemy istniejące. Produkujemy więcej niż od dziesięcioleci - stwierdził Rutte.
Były premier Holandii zastrzegł, że Sojusz musi zwiększyć swoje zdolności w kontekście obrony powietrznej. W tym zwalczania wrogich dronów.
- Musimy kontynuować ten postęp w innych obszarach, od zaawansowanej obrony powietrznej po tanie maszyny przechwytujące drony. Tutaj ilość jest kluczowa - powiedział.
Część wojsk USA wycofa się z Rumunii. Szef NATO komentuje
Wcześniej Mark Rutte zabrał głos na temat zapowiedzianego przez USA wycofania wojsk z Rumunii. Decyzja ta zaniepokoiła państwa Sojuszu we wschodniej części Europy. Szef NATO zapewnił jednak, że nie ma powodu do obaw.
- Dostosowania do postawy sił USA nie są niczym niezwykłym - powiedział w środę holenderski polityk podczas konferencji prasowej z prezydentem Rumunii Nicușorem Danem.
- Nawet po tej zmianie, siły USA w Europie pozostają większe niż przez wiele lat. Na kontynencie wciąż jest znacznie więcej sił USA niż przed 2022 roku (...). Naprawdę uważam, że robimy trochę za dużo hałasu z tego wycofania - podkreślił Rutte.
Administracja Stanów Zjednoczonych ogłosiła w zeszłym tygodniu, że rotacyjna brygada stacjonująca obecnie w tym kraju zostanie wycofana. Amerykańscy urzędnicy stwierdzili, że jest to "pozytywny znak zwiększonej zdolności i odpowiedzialności Europy".
