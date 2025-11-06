"Za bezpieczeństwo państwa odpowiada każdy obywatel". Pułkownik o szczegółach nowego programu

O programie powszechnych, dobrowolnych przeszkoleń dla cywilów "wGotowości" mówił w programie "Gość Wydarzeń" płk Paweł Wronka ze sztabu generalnego Wojska Polskiego.

- Może się do niego zapisać każda pełnoletnia osoba, która ma konto w mObywatelu - powiedział wojskowy. Jak dodał, jest to proste i bardzo intuicyjne. - Wystarczy 30 sekund, żeby się zarejestrować. Mogą zgłaszać się podmioty do szkoleń grupowych, które ruszą w przyszłym roku - zaznaczył.

- Te szkolenia pilotażowe, które będą w ścieżce "odporności" będą trwać jednorazowo osiem godzin i odbywać się będą w weekendy - podkreślił pułkownik.

Program MON "wGotowości". "Będziemy dostarczać podstawową wiedzę"

Wojskowy zaznaczył, że świadomość obronna Polaków nie jest duża. - To nie jest wina tego, co się działo w ostatnich latach. Ponad dwa pokolenia ludzi w Polsce wychowało się w pokoju - wyjaśnił.

- Od czegoś musimy zacząć w budowaniu tej świadomości. Będziemy dostarczać podstawową wiedzę społeczeństwu - zaznaczył pułkownik. - Dodatkowo chcemy wprowadzić szkolenia dla parlamentarzystów, dla ludzi, którzy podejmują ważne decyzje. Chodzi o wiedzę o działaniu państwa - zadeklarował, dodając, że obecnie ta wiedza jest na "bardzo różnym poziomie".

- Za bezpieczeństwo państwa odpowiada każdy obywatel. Taka jest idea tego programu. Nie chodzi o to, aby każdy miał broń, ale aby każdy znał swoją rolę - przekazał wojskowy.

- Budowanie odstraszania składa się z dwóch elementów. Jednym jest wojsko, a drugim jest społeczeństwo i jego odporność, które ma pokazać, że nie warto w ogóle atakować - podsumował pułkownik.

WIDEO: Rusza program "wGotowości". Wojskowy o szczegółach szkoleń

Rusza program dla cywilów. Zgłosiło się prawie 3,8 tys. osób

Program powszechnych, dobrowolnych przeszkoleń dla cywilów "wGotowości" został ogłoszony w środę i przygotowany przez MON i Sztab Generalny WP.

W jego ramach zaplanowano przeszkolenia dla wszystkich chętnych cywilów ramach dwóch ścieżek - "odporności", w której zorganizowano szkolenia z radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, pierwszej pomocy czy przetrwania, oraz "rezerwy", która zakłada szkolenie stricte wojskowe.

Program został przedstawiony na konferencji prasowej w czwartek rano. Wieczorem szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz we wpisie na X poinformował, że pierwszego dnia zapisów na kursy zgłosiło się już ponad 3770 osób. Wśród nich - jak przekazał - na podstawowy kurs bezpieczeństwa zapisało się 1196 osób, kurs przetrwania - 1125 osób, kurs medyczny - 993 osoby, a na kurs cyberhigieny - 280 osób.

"To bardzo dobre decyzje! Zachęcam tych, którzy jeszcze się nie zapisali – to świetna inwestycja w nasze wspólne bezpieczeństwo" - napisał Kosiniak-Kamysz.

Program ma być realizowany przez 132 jednostki oparte w głównej mierze o Wojska Obrony Terytorialnej z udziałem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Do końca roku resort obrony planuje przeszkolić 100 tys. osób, a w przyszłym roku - 400 tys. w ramach różnych ścieżek - indywidualnie, grupowo, w ramach programu "Edukacja z wojskiem", w ramach szkoleń rezerwy oraz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

