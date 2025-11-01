Uroczystość Wszystkich Świętych, obchodzona 1 listopada, jest jednym z najważniejszych dni w roku liturgicznym Kościoła katolickiego. To święto nakazane, co oznacza, że katolicy mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej.

Tego dnia wierni oddają cześć wszystkim, którzy osiągnęli zbawienie, zarówno znanym świętym, jak i tym anonimowym, których imion nie znamy. Choć w polskiej tradycji 1 listopada kojarzy się głównie z odwiedzaniem cmentarzy i zapalaniem zniczy, najważniejszym elementem obchodów pozostaje udział w Eucharystii.

Dzień Zaduszny, przypadający 2 listopada, nie jest już świętem nakazanym, dlatego udział we mszy świętej nie jest obowiązkowy. Jednak dla wielu wiernych to szczególny czas modlitwy za dusze zmarłych, zwłaszcza tych, którzy wciąż oczekują oczyszczenia w czyśćcu. W tym dniu Kościół zachęca do uczestnictwa w liturgii, modlitwie różańcowej oraz do uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych. W tym roku jednak 2 listopada dodatkowo przypada w niedzielę, katolicy więc są zobowiązani do uczestnictwa we msz św.

Wszystkich Świętych. Msze na cmentarzu i w kościele

W uroczystość Wszystkich Świętych w liturgii śpiewa się "Litanię do wszystkich świętych", która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła. Msze tego dnia odbywają się zarówno na cmentarzu, jak i w kościele.

Zgodnie z polską tradycją w uroczystość Wszystkich Świętych wierni odwiedzają groby bliskich. Znicze, które stawia się tego dnia na nagrobkach, symbolizują nadzieję i pamięć o osobach, które odeszły, a kwiaty są symbolem bezinteresownej miłości.

W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, czyli 1-8 listopada, można uzyskać odpust zupełny, a więc darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia.

Warunkiem uzyskania odpustu jest odwiedzenie cmentarza i wypełnienie zwykłych warunków: pozostawanie w stanie łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu ciężkiego, przystąpienie do komunii świętej w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówienie modlitw "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga" oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez papieża.

Historia uroczystości Wszystkich Świętych. Dlaczego obchodzimy ją 1 listopada?

Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najstarszych chrześcijańskich świąt. Jej geneza sięga pierwszych wieków, kiedy Kościół oddawał cześć męczennikom, a wierni nawiedzali ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci.

W IV w. zaczęto oddawać cześć wszystkim męczennikom jednego dnia, w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, na Wschodzie zaś wszyscy męczennicy byli wspominani w piątek po Wielkanocy.

Wyraźnego charakteru tej uroczystości w 609 r. nadał papież Bonifacy IV. Początkowo była ona obchodzona w Rzymie 13 maja. W tym dniu wspominano Matkę Bożą i wszystkich męczenników, czyli osoby, które oddały swoje życie za wiarę w Chrystusa.

W VIII w. w dniu uroczystości Wszystkich Świętych zaczęto wspominać także tych, którzy nie byli męczennikami, ale umarli w opinii świętości. W ten sposób powstała tradycja dnia, w którym Kościół cieszy się dostąpieniem chwały Bożej przez tych wszystkich, którzy oficjalnie nie zostali ogłoszeni świętymi.

Data obchodów 1 listopada pojawiła się w 741 r., kiedy papież Grzegorz III ufundował w Rzymie oratorium poświęcone różnym świętym, nie tylko męczennikom.

Święto to dla całego Cesarstwa Rzymskiego ustanowił papież Grzegorz IV, który sprawował urząd w latach 827-844. W 935 r. papież Jan XI rozszerzył obchody tego święta na cały Kościół.

