Wszystkich Świętych. Sprawdziliśmy ceny kwiatów, zniczy i stroików
- Ceny się nie zmieniły od kilku lat. Te same są i w doniczkach, i w ciętych. - mówi Polsat News kwiaciarka pytana o to, ile w tym roku zapłacimy za kwiaty na groby. - W zniczach jest różnie, to zależy. Jeśli są jakieś nowości, to ceny są inne - mówi sprzedawczyni. Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy w najbliższą sobotę.
- Ceny zniczy, stroików i wrzosów na Wszystkich Świętych są podobne do ubiegłorocznych
- Policja przeprowadzi akcje Znicz i Hiena, zwiększając patrole przy cmentarzach
- Funkcjonariusze zapewniają pomoc i apelują o ostrożność na drogach
- Zaleca się wybieranie komunikacji miejskiej lub spaceru zamiast podróży samochodem na cmentarz
- Ceny są bardzo podobne do tych zeszłorocznych - przekonuje sprzedawczyni w sąsiedztwie Cmentarza Centralnego w Szczecinie, trzeciej pod względem wielkości po paryskiej i hamburskiej nekropolii w Europie. - Stroiki różnie. 30 zł, 40 zł. 65 zł to już bardzo duży, piękny. Wrzosy też są po 25, po 30 zł - mówi kobieta.
WIDEO: Ceny zniczy, kwiatów i stroików na Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych. Akcje Znicz i Hiena
Do Wszystkich Świętych przygotowuje się także policja. Służby przeprowadzą w tym roku dwie akcje - Znicz i Hiena. Ulice i drogi patrolować będzie zwiększona liczba funkcjonariuszy. Policjanci zadbają także o bezpieczeństwo na cmentarzach. W ramach akcji Hiena mają zapobiegać kradzieżom.
- Zachodniopomorscy policjanci w całym garnizonie przez cały ten gorący okres będą przede wszystkim stawiali na działania pomocowe. Jeżeli ktokolwiek będzie wymagał jakiejkolwiek pomocy z naszej strony, oczywiści jesteśmy do dyspozycji - zapewnia mł. asp. Piotr Jaworski rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji.
- Przy każdej metropolii zwiększona liczba patroli, zarówno tych umundurowanych, jak i patroli cywilnych, będzie strzec bezpieczeństwa obywateli - mówi rzecznik.
Policja apeluje, aby zwracać uwagę na znaki drogowe. W całym kraju w związku ze zwiększonym ruchem należy spodziewać się zmian w organizacji ruchu, zwłaszcza w pobliżu cmentarzy.
Funkcjonariusze zachęcają także, by w miarę możliwości zrezygnować z podróży na cmentarz samochodem i wybierać komunikację miejską lub spacer. Temperatura w sobotę w całym kraju będzie utrzymywać się powyżej 15 st. C i mimo zachmurzenia na ogół nie są prognozowany opady.
