- Ceny są bardzo podobne do tych zeszłorocznych - przekonuje sprzedawczyni w sąsiedztwie Cmentarza Centralnego w Szczecinie, trzeciej pod względem wielkości po paryskiej i hamburskiej nekropolii w Europie. - Stroiki różnie. 30 zł, 40 zł. 65 zł to już bardzo duży, piękny. Wrzosy też są po 25, po 30 zł - mówi kobieta.

WIDEO: Ceny zniczy, kwiatów i stroików na Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych. Akcje Znicz i Hiena

Do Wszystkich Świętych przygotowuje się także policja. Służby przeprowadzą w tym roku dwie akcje - Znicz i Hiena. Ulice i drogi patrolować będzie zwiększona liczba funkcjonariuszy. Policjanci zadbają także o bezpieczeństwo na cmentarzach. W ramach akcji Hiena mają zapobiegać kradzieżom.

- Zachodniopomorscy policjanci w całym garnizonie przez cały ten gorący okres będą przede wszystkim stawiali na działania pomocowe. Jeżeli ktokolwiek będzie wymagał jakiejkolwiek pomocy z naszej strony, oczywiści jesteśmy do dyspozycji - zapewnia mł. asp. Piotr Jaworski rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji.

- Przy każdej metropolii zwiększona liczba patroli, zarówno tych umundurowanych, jak i patroli cywilnych, będzie strzec bezpieczeństwa obywateli - mówi rzecznik.

Policja apeluje, aby zwracać uwagę na znaki drogowe. W całym kraju w związku ze zwiększonym ruchem należy spodziewać się zmian w organizacji ruchu, zwłaszcza w pobliżu cmentarzy.

Funkcjonariusze zachęcają także, by w miarę możliwości zrezygnować z podróży na cmentarz samochodem i wybierać komunikację miejską lub spacer. Temperatura w sobotę w całym kraju będzie utrzymywać się powyżej 15 st. C i mimo zachmurzenia na ogół nie są prognozowany opady.

