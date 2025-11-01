Absolutnie nie kładź tego na grobie. Narażasz się na spory mandat

W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się przypadki kar (nawet do 500 zł) za używanie stroików wykonanych z nielegalnie pozyskanych gałęzi czy mchu. Warto więc wiedzieć, czego nie kłaść na grobie, by nie narazić się na wysoki mandat.

1 listopada. Z czego nie robić stroika?

W okresie przed i po Wszystkich Świętych szczególną uwagę zwraca się na źródło pochodzenia materiałów wykorzystywanych do tworzenia ozdób. Gałęzie jodły, świerku czy sosny często pochodzą z lasów, gdzie zostały ścięte nielegalnie. Z pozoru niewinny stroik może więc stać się dowodem wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie przyrody. Leśnicy, straż miejska i policja apelują, by kupować dekoracje wyłącznie od sprawdzonych sprzedawców, którzy potrafią potwierdzić legalność pochodzenia surowca.

Trzeba pamiętać, że za nielegalny stroik odpowiada nie tylko osoba, która go wykonała, ale także ta, która dokonała zakupu lub położyła go na grobie. Najlepiej wybierać materiały pochodzące z plantacji ozdobnych lub leśnictw prowadzących legalną sprzedaż igliwia. Warto także ograniczyć użycie plastiku. Sztuczne kwiaty, choć trwałe, są uciążliwe dla środowiska i coraz częściej nie są mile widziane na cmentarzach. Zyskują popularność wieńce z naturalnych elementów, które po uroczystości można łatwo skompostować.

"Stroisz 2025". Służby na tropie nielegalnych ozdób

23 października rozpoczęła się wspólna akcja straży leśnej i policji "Stroisz 2025", mająca na celu walkę z nielegalnym handlem ozdobami i gałązkami. Wzmożono kontrole lasów, giełd kwiatowych oraz punktów sprzedaży, zwłaszcza w okolicach cmentarzy i supermarketów w całym kraju. Ich zadaniem jest ograniczenie kradzieży z lasów oraz sprawdzenie legalności oferowanych dekoracji.

Kupując stroik, należy poprosić sprzedawcę o asygnatę, czyli dokument potwierdzający pochodzenie materiału. Uczciwy sprzedawca nie będzie miał problemu z jej okazaniem.

Podczas wizyty na cmentarzu zawsze warto pamiętać o bezpieczeństwie. Znicze należy ustawiać stabilnie, z dala od stroików z suszu czy igliwia, które łatwo się zapalają. Dzięki takim działaniom odwiedziny bliskich będą nie tylko pełne zadumy, ale również odpowiedzialne wobec natury i zgodne z przepisami.

