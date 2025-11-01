Uderzenie ciepła we Wszystkich Świętych, a potem nagły zwrot. Najnowsza prognoza

Jak powiedziała rzeczniczka IMGW, świąteczny weekend będzie "typowo jesienny", ale ciepły.

1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych, będzie pogodnie i słonecznie. Zachmurzenia można spodziewać się jedynie na krańcach północno-zachodnich, gdzie wieczorem pojawią się też przelotne opady deszczu.

W sobotę nad ranem lokalnie mogą też utrzymać się mgły, ograniczające widzialność do około 200 m.

Termometry wskażą od 9 do 10 st. C na północnym wschodzie, 14-15 st. C w centrum. Najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie, gdzie temperatura wyniesie 17-18 st. C. Wiatr będzie raczej słaby. W rejonach podgórskich możliwe są porywy, jednak, jak podkreśliła Prasek, nie będą one duże.

Opady deszczu i ochłodzenie. Prognoza pogody na koniec tygodnia

Noc z soboty na niedzielę będzie pogodna, ciepła i bez opadów. Temperatura wyniesie od 5 do 6 st. C na wschodzie, do 10-11 st. C na zachodzie.

W niedzielę, w Dzień Zaduszny, na wschodzie będzie pogodnie, w przeciwieństwie do zachodniego obszaru Polski, gdzie przewiduje się zachmurzenie. W całym kraju będzie ciepło, od 10 do 11 st. C na północnym wschodzie, 14-16 st. C w centrum, na południu około 17-18 st. C. Na zachodzie temperatury będą spadać, prognozuje się 13 st. C.

Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni, jedynie na terenach podgórskich może być lokalnie umiarkowany.

- W końcówce weekendu od zachodu przyjdzie strefa opadów - dodała rzeczniczka IMGW. Na początku tygodnia prognozowane są opady deszczu i niższe temperatury.

