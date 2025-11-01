Najzdrowsza herbata. Wystarczy filiżanka dziennie, aby zbić cholesterol
Uwielbiana na całym świecie herbata od tysięcy lat ceniona jest nie tylko za walory smakowe, ale też wpływ na zdrowie. Szczególnie cenna jest jej zielona odmiana, będąca prawdziwą skarbnicą bioaktywnych związków, wspierających ludzki organizm. Potwierdzają to badania.
Zielona herbata to jeden z najstarszych napojów tego typu na świecie. W Chinach piło się ją już ponad cztery tysiące lat temu. Ten niskokaloryczny rarytas wciąż zdobywa kolejnych fanów, korzystających z jego dobrodziejstw.
Dlaczego zielona herbata zyskała uznanie naukowców?
Badania prowadzone przez zespół japońskich naukowców wykazały, że regularne spożywanie ekstraktu z zielonej herbaty pomaga ograniczać otyłość brzuszną oraz stopniowo redukuje poziom "złego cholesterolu".
Badacze podawali ekstrakt z zielonej herbaty grupie 240 uczestników, którym zalecono utrzymywanie dotychczasowej diety i normalnego poziomu aktywności fizycznej. Po 12 tygodniach odnotowano spadki masy ciała, procentowego udziału tkanki tłuszczowej czy obwodu talii. W dużej mierze obniżył się też cholesterol LDL- ogłoszono w piśmie "Obesity".
Ważną rolę odgrywają tu katechiny. Są to polifenole znane z działania antyoksydacyjnego, przeciwzapalnego, antybakteryjnego i korzystnego wpływu na metabolizm. Zielona herbata to jedno z najlepszych naturalnych źródeł tych związków. Regularne spożywanie, nawet jednej filiżanki dziennie, może pozytywnie wpłynąć na profil lipidowy oraz zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
Zielona herbata. Pomaga mózgowi i wątrobie
Zielony napar, dzięki obecności kofeiny i L-teaniny, łagodnie pobudza i poprawia koncentrację, nie powodując gwałtownego pobudzenia typowego dla kawy. Obecny w naparze galusan epigallokatechiny (EGCG) wykazuje korzystny wpływ zarówno na sprawność umysłową, jak i wygląd skóry, ograniczając procesy starzenia. Przeciwutleniacze wspierają także pracę wątroby, a niektóre źródła podkreślają ich znaczenie dla utrzymania zdrowych kości.
Jak parzyć zieloną herbatę?
Ważne, aby przygotować napar odpowiednio. Liście powinny być parzone przez 2-3 minuty wodą o temperaturze 70-80 st. Celsjusza. Nie zaleca się stosowania wrzątku, ponieważ zbyt wysoka temperatura może osłabić dobroczynne działanie katechin oraz pogorszyć smak herbaty.
Warto pamiętać, że liście można zaparzyć ponownie, a osoby szczególnie wrażliwe na kofeinę powinny spożywać napój raczej rano lub wczesnym popołudniem.
