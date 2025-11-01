Zielona herbata to jeden z najstarszych napojów tego typu na świecie. W Chinach piło się ją już ponad cztery tysiące lat temu. Ten niskokaloryczny rarytas wciąż zdobywa kolejnych fanów, korzystających z jego dobrodziejstw.

Dlaczego zielona herbata zyskała uznanie naukowców?

Badania prowadzone przez zespół japońskich naukowców wykazały, że regularne spożywanie ekstraktu z zielonej herbaty pomaga ograniczać otyłość brzuszną oraz stopniowo redukuje poziom "złego cholesterolu".

Badacze podawali ekstrakt z zielonej herbaty grupie 240 uczestników, którym zalecono utrzymywanie dotychczasowej diety i normalnego poziomu aktywności fizycznej. Po 12 tygodniach odnotowano spadki masy ciała, procentowego udziału tkanki tłuszczowej czy obwodu talii. W dużej mierze obniżył się też cholesterol LDL- ogłoszono w piśmie "Obesity".

Ważną rolę odgrywają tu katechiny. Są to polifenole znane z działania antyoksydacyjnego, przeciwzapalnego, antybakteryjnego i korzystnego wpływu na metabolizm. Zielona herbata to jedno z najlepszych naturalnych źródeł tych związków. Regularne spożywanie, nawet jednej filiżanki dziennie, może pozytywnie wpłynąć na profil lipidowy oraz zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Zielona herbata. Pomaga mózgowi i wątrobie

Zielony napar, dzięki obecności kofeiny i L-teaniny, łagodnie pobudza i poprawia koncentrację, nie powodując gwałtownego pobudzenia typowego dla kawy. Obecny w naparze galusan epigallokatechiny (EGCG) wykazuje korzystny wpływ zarówno na sprawność umysłową, jak i wygląd skóry, ograniczając procesy starzenia. Przeciwutleniacze wspierają także pracę wątroby, a niektóre źródła podkreślają ich znaczenie dla utrzymania zdrowych kości.

Jak parzyć zieloną herbatę?

Ważne, aby przygotować napar odpowiednio. Liście powinny być parzone przez 2-3 minuty wodą o temperaturze 70-80 st. Celsjusza. Nie zaleca się stosowania wrzątku, ponieważ zbyt wysoka temperatura może osłabić dobroczynne działanie katechin oraz pogorszyć smak herbaty.

Warto pamiętać, że liście można zaparzyć ponownie, a osoby szczególnie wrażliwe na kofeinę powinny spożywać napój raczej rano lub wczesnym popołudniem.

red. / polsatnews.pl