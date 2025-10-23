Jesteś przeziębiony? Sięgnij po te proste produkty i wzmocnij organizm 

Spadek temperatury, wilgoć w powietrzu i brak słońca sprawiają, że łatwiej o przeziębienia. Dlatego jesienią szczególnie ważne jest, by w codziennym menu znalazły się produkty wspierające odporność. Wystarczy kilka prostych składników, aby poczuć różnicę.

Jabłka. Codzienna dawka witaminy C

Chrupiące, soczyste i pełne witamin… jabłka to klasyk. Wzmacniają odporność, wspierają naczynia krwionośne i pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. W 100 gramach znajduje się ok. 50 kcal, a oprócz witaminy C dostarczają też błonnika, potasu i przeciwutleniaczy, takich jak rutyna czy kwercetyna.

ZOBACZ: Masz słabszy węch? To nie przypadek. Miliony osób dotknięte tym samym problemem



Można je jeść na surowo, zapiekać z cynamonem, dodawać do owsianki lub sałatek. To codzienna, prosta porcja witamin, która realnie wspiera odporność i poprawia samopoczucie.

Przekąska, która wzmacnia i poprawia koncentrację

Kiedy temperatura spada, warto sięgnąć po orzechy włoskie. W końcu to naturalny zastrzyk energii i witamin. Zawierają zdrowe tłuszcze, witaminy z grupy B, magnez, cynk i selen, które wspierają pracę układu odpornościowego. Dodatkowo poprawiają koncentrację, pamięć i ogólne samopoczucie.



Orzechy można dodać do owsianki, granoli, sałatki lub kremowej zupy. Wystarczy garść dziennie, by wzbogacić dietę w cenne składniki. Trzeba jedynie pamiętać, że to produkt kaloryczny. Blisko 100 g orzechów włoskich to około 690 kcal, więc najlepiej traktować je jako dodatek do posiłków.

Dynia - jesienny skarb ze straganu

Trudno przejść obok niej obojętnie. Jej kolor przyciąga wzrok, a możliwości kulinarne są niemal nieograniczone. Dynia to warzywo, które idealnie wpisuje się w jadłospis - lekkie, pożywne i pełne wartości odżywczych. W 100 gramach ma zaledwie 30-40 kcal, ale dostarcza błonnika, witamin A, C, E oraz minerałów takich jak potas, wapń, magnez, selen i cynk.

ZOBACZ: Spalasz liście jesienią? Za ten błąd możesz dostać wysokie mandaty i grzywny



To nie tylko ozdoba talerza. Dynia wspiera układ odpornościowy, poprawia nastrój i daje uczucie sytości. Pasuje zarówno do zup i curry, jak i do słodkich wypieków. Jej pestki oraz olej dyniowy to z kolei skoncentrowane źródło zdrowych tłuszczów.

Jesień to doskonały czas na domowy rosół

Rosół od pokoleń uchodzi za naturalny sposób na wzmocnienie organizmu. Ciepły wywar na bazie mięsa i warzyw dostarcza aminokwasów (m.in. glicyny) oraz minerałów, takich jak wapń, magnez i fosfor.



Aromatyczny rosół z dodatkiem marchewki, selera, pietruszki, cebuli, czosnku, pora i przypraw (lubczyku, liścia laurowego i ziela angielskiego), działa rozgrzewająco, regenerująco i wzmacniająco. Porcja ok. 300 ml to jedynie 90—00 kcal, a efekty? Mniejsze zmęczenie, lepsze trawienie i zwiększona odporność na infekcje.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl