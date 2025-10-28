Wspomniana przyprawa pozyskiwana jest z kłącza ostryżu długiego, rośliny należącej do rodziny imbirowatych. Jej intensywnie żółty kolor to zasługa kurkuminy (oznaczanej także jako E100), czyli substancji, która odpowiada za większość właściwości zdrowotnych tej przyprawy.

Najcenniejszy składnik kurkumy

Kurkumina działa jak silny przeciwutleniacz. Pomaga neutralizować wolne rodniki, które uszkadzają komórki i przyspieszają ich starzenie.

To właśnie stres oksydacyjny jest jednym z procesów zwiększających podatność na choroby przewlekłe oraz wpływających na wygląd skóry, jej jędrność i elastyczność. Kurkumina ogranicza te procesy, wspierając kondycję komórek i spowalniając ich starzenie.

Co mówią badania na temat wpływu kurkuminy na organizm?

Kurkumina od lat jest intensywnie badana, a wyniki wielu analiz wskazują na jej szerokie działanie. Jej właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne sprawiają, że może wspierać organizm w sytuacjach przeciążenia, przewlekłego stresu oraz procesów zapalnych.

Naukowcy z Uniwersytetu w Janinie (Grecja) opisali w czasopiśmie Biomedicines, że kurkumina wpływa na regulację pracy układu odpornościowego, m.in. poprzez modyfikację działania cytokin, a to może hamować niektóre procesy rozrostu komórek nowotworowych.

Z kolei w badaniach opublikowanych w Nutrition Research przez zespół Uniwersytetu Teherańskiego wykazano, że kurkumina może podnosić poziom BDNF, neurotroficznego czynnika odpowiedzialnego za zdrowie komórek nerwowych. BDNF wspiera pamięć, uczenie się i regenerację mózgu, a jego niski poziom obserwuje się m.in. w depresji i chorobie Alzheimera. Dlatego kurkumina jest rozpatrywana jako naturalne wsparcie dla funkcji poznawczych i dobrostanu emocjonalnego.

Ponadto badania wskazują, że regularne spożywanie kurkumy może wspierać pracę serca i układu pokarmowego oraz pomagać w utrzymaniu równowagi metabolicznej.

Jak włączać kurkumę do codziennej diety? Nie zapomnij o pieprzu

Kurkuma jest łatwa do wykorzystania na co dzień. Można dodawać ją do potraw wytrawnych, zup, sosów i warzyw, ale równie dobrze sprawdzi się w ciepłych napojach. Popularnym sposobem jest tzw. "złote mleko" lub po prostu dodanie niewielkiej ilości kurkumy do kawy czy herbaty.

Warto jednak pamiętać o jednym ważnym szczególe: kurkumina słabo się wchłania. Jej biodostępność zwiększa piperyna, która znajduje się w pieprzu. Dlatego zawsze dobrze jest łączyć kurkumę ze szczyptą pieprzu.

W większości przypadków wystarczy ½ łyżeczki dziennie, aby korzystać z jej działania.

