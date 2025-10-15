Kardynał Gugerotti ocenił, że wizyta Leona XIV w Strefie Gazy jest "z pewnością" możliwa, ale trzeba wziąć pod uwagę trudności z dotarciem oraz kwestie bezpieczeństwa.

ZOBACZ: Nietypowy prezent z polskiego miasta. Papież dostał białego konia

- (...) nie dlatego naturalnie, że papieża bardzo interesuje jego osobiste bezpieczeństwo, ale nie ma sensu narażać innych na niebezpieczeństwo - wyjaśnił Gugerotti.

Papież wysłał antybiotyki do Strefy Gazy. Pomoc dotarła także na Ukrainę

Papież wysłał pięć tysięcy opakowań antybiotyków dla dzieci w Strefie Gazy za pośrednictwem Urzędu ds. Dobroczynności Apostolskiej - poinformował we wtorek papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski. Dodał, że kolejny transport pomocy wysłano też na Ukrainę.

Kardynał Krajewski, cytowany przez portal Vatican News, powiedział, że wysłanie pomocy dla palestyńskich dzieci to realizacja tego, o czym Leon XIV napisał w swojej niedawno opublikowanej pierwszej adhortacji apostolskiej "Dilexi te" o miłości do ubogich.

ZOBACZ: Papież wzywa do modlitwy za imigrantów. Kolejny cios w politykę Trumpa

- Głoszenie Ewangelii jest bowiem wiarygodne tylko wtedy, gdy przekłada się na gesty bliskości i gościnności - dodał polski kardynał, prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.

Watykańskie media zaznaczyły, że przekazanie pomocy medycznej było możliwe dzięki zawarciu porozumienia pokojowego i otwarciu Strefy Gazy. Lekarstwa zostały rozprowadzone za pośrednictwem łacińskiego patriarchatu Jerozolimy.

ZOBACZ: Papież zwrócił się do katechetów z Polski. Mówił o "stawianiu czoła trudnym wyzwaniom"

Kardynał Krajewski przypomniał, że również wcześniej starano się pomagać potrzebującym w Strefie Gazy, wysyłając pieniądze na zakup żywności i oleju napędowego.

Papieski jałmużnik poinformował też, że cały czas wysyłana jest pomoc na Ukrainę. W ostatnich dniach transport paczek z napisem "Dar Papieża Leona XIV" dotarł do Charkowa. Zawieziono tam żywność i środki czystości.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Trzęsienie ziemi na Filipinach. Służby ewakuują mieszkańców. "To zawsze jest tragedia" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mdb / polsatnews.pl / PAP