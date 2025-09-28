Papież zwrócił się do katechetów z Polski. Mówił o "stawianiu czoła trudnym wyzwaniom"

- Niech łaski uzyskane w Roku Świętym umocnią was w tak ważnej posłudze zasiewania ziarna Ewangelii na glebie młodych serc, gdy stawiacie czoła trudnym wyzwaniom - powiedział papież Leon XIV, zwracając się do katechetów z Polski. W weekend do Rzymie obchodzony jest Jubileusz Katechetów, który zgromadził tysiące wiernych.

Z okazji Roku Świętego w weekend w Watykanie zorganizowano Jubileusz Katechetów, na którym zgromadzili się wierni ze 115 krajów. Polskę reprezentuje około 200 osobowa grupa, głównie z diecezji pelplińskiej, toruńskiej, bydgoskiej, włocławskiej, łódzkiej i obu diecezji warszawskich.

Jubileusz Katechetów. Papież zwrócił się do Polaków

W sobotę podczas audiencji na placu Świętego Piotra Leon XIV powiedział: - Serdecznie pozdrawiam Polaków, a zwłaszcza katechetów przybyłych na Jubileusz Nadziei.

- Niech łaski uzyskane w Roku Świętym umocnią was w tak ważnej posłudze zasiewania ziarna Ewangelii na glebie młodych serc, gdy stawiacie czoła trudnym wyzwaniom. Wsłuchujcie się w zmysł wiary ludu Bożego. Z serca błogosławię wam i waszej Ojczyźnie - dodał papież.

Papież: Katecheci pozostawiają wewnętrzny ślad

W niedzielę na papieskiej mszy na placu Świętego Piotra zgromadziło się 35 tys. wiernych.

Leon XIV - zwracając się do katechetów z całego świata - powiedział: - Jesteście tymi uczniami Jezusa, którzy stają się jego świadkami.

Jak wyjaśnił, katecheta jest osobą, która głosi wiarę własnym życiem.

- Dlatego pierwszymi katechetami są nasi rodzice, ci, którzy jako pierwsi do nas przemówili i nauczyli nas mówić. Tak jak nauczyliśmy się naszego języka ojczystego, tak i głoszenie wiary nie może być powierzone innym, ale dokonuje się tam, gdzie żyjemy. Przede wszystkim w naszych domach, przy stole: kiedy pojawia się głos, gest, oblicze, które prowadzi do Chrystusa, rodzina doświadcza piękna Ewangelii - dodał.

Leon XIV mówił: - Katecheci pozostawiają wewnętrzny ślad: kiedy wychowujemy do wiary, nie udzielamy nauk, ale umieszczamy w sercu słowo życia, aby przyniosło owoce dobrego życia.

- Kiedy również my jesteśmy kuszeni chciwością i obojętnością, wielu współczesnych Łazarzy przypomina nam słowa Jezusa, stając się dla nas jeszcze skuteczniejszą katechezą podczas tego Jubileuszu, który jest dla wszystkich czasem nawrócenia i przebaczenia, zaangażowania na rzecz sprawiedliwości i szczerego poszukiwania pokoju - oświadczył papież.