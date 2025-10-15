Nietypowy prezent z polskiego miasta. Papież dostał białego konia

Audiencje generalne papieża Leona XIV to zwyczajowo moment, w którym przemawia on do swoich gości, ale przyjmuje od nich także rozmaite podarunki. Portale Stacja7 i EWTN Vatican podały w środę, że w ręce Ojca Świętego trafił nowy towarzysz.

"Przed dzisiejszą audiencją generalną papież Leon XIV otrzymał od polskiego miasta Kołobrzegu specjalny dar - 12-letniego konia czystej krwi arabskiej o imieniu Proton" - przekazano we wpisie EWTN, powołując się na relację Magdaleny Wolińskiej-Riedi.

Po odebraniu koń o białym umaszczeniu został poprowadzony przez papieża tak, by jego przekazanie mogło zostać uwiecznione na zdjęciu. Teraz, jak informują katolickie media, trafi do papieskiej stajni w Castel Gandolfo - letniej rezydencji papieża.

"Proton to wspaniały 12-letni Arab czystej krwi. Spokojny, dostojny, subtelny... istne cudo. A to wszystko dzięki niesamowitej fantazji ks. Bartka Rajewskiego" - przekazała na Facebooku Wolińska-Riedi.

W załączonym przez dziennikarkę dokumencie z Ośrodka Jazdy Konnej i Hipoterapii Michalski w Kołobrzegu-Budzisku napisano, że podarowanie papieżowi konia to odpowiedź na jego adhortację Dilexi te (Umiłowałem cię). Papież stwierdził w niej, że "miłość i najgłębsze oddanie muszą zostać wzmocnione, a osiąga się to poprzez gesty".

Leon XIV wcześniej trenował jazdę konną

Papież ma wieloletnie doświadczenie jazdy konnej. W ten sposób poruszał się między wioskami, które odwiedzał podczas swej posługi misyjnej w Peru.

Biały koń trafi zapewne do stadniny, która znajduje się na terenie gospodarstwa papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo pod Rzymem. Są tam już konie andaluzyjskie, które niedawno otrzymał papież.

