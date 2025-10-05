Leon XIV wezwał w niedzielę katolików do modlitwy za losy imigrantów. Podczas orędzia w Watykanie papież oznajmił, że nie należy traktować ich z "chłodem i dyskryminacją". To kolejny przykład sprzeciwu pierwszego amerykańskiego papieża wobec polityki migracyjnej Donalda Trumpa.

W trakcie niedzielnej mszy na placu św. Piotra Leon XIV powiedział tysiącom pielgrzymów, że ​​imigrantów nie należy traktować z "chłodem obojętności ani piętnem dyskryminacji".

Papież nie wskazał na żaden konkretny kraj, który dopuszcza się wobec migrantów niegodnych zachowań. Wezwał natomiast katolików, aby "otworzyli ramiona i serca, przyjmując ich jak braci i siostry i będąc dla nich źródłem pocieszenia i nadziei".

Papież wyraża solidarność z imigrantami. Kolejny sprzeciw wobec Trumpa

Leon XIV powiedział, że Kościół na całym świecie przeżywa obecnie "nową erę misyjną". Jej zadaniem jest oferowanie "gościnności i przyjęcia, współczucia i solidarności" migrantom uciekającym przed przemocą lub poszukującym bezpiecznego miejsca do życia.

- We wspólnotach o starożytnej tradycji chrześcijańskiej, takich jak te na Zachodzie, obecność wielu braci i sióstr z Południa świata powinna być postrzegana jako szansa, poprzez wymianę, która odnawia oblicze Kościoła – głosił podczas niedzielnej mszy papież.

Leon XIV o antyimigracyjnej postawie rządu USA. "Nieludzkie zachowanie"

We wtorek papież Leon XIV ponownie skrytykował politykę migracyjną prezydenta USA Donalda Trumpa, nazywając ją "nieludzkim zachowaniem". Zdaniem powołanego w maju papieża, zamknięta postawa amerykańskiego przywódcy stoi w sprzeczności z nauką Kościoła i ochroną życia ludzkiego.

- Ktoś, kto mówi: jestem przeciwko aborcji, ale jest za karą śmierci, to nie wiem, czy jest naprawdę pro-life, tak, jak nie jest tą postawą zgadzanie się na nieludzkie traktowanie imigrantów w Stanach Zjednoczonych - ocenił biskup Rzymu.

Od początku swojego pontyfikatu Leon XIV wielokrotnie wypowiadał się już na tematy kontrowersyjne, szczególnie w samych Stanach Zjednoczonych. Papież wyraził już solidarność z ofiarami nadużyć księży, społecznością LGBTQ+ czy ofiarami wojny w Strefie Gazy.

Ponadto, w wywiadzie opublikowanym z okazji jego 70. rocznicy urodzin, Leon XIV skrytykował amerykański kapitalizm, wskazując m.in. na działania prezesa SpaceX i sojusznika Trumpa Elona Muska.

