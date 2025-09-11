Zwolnienie części więźniów przez białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenkę to element wojny informacyjnej - stwierdził analityk Michał Fedorowicz na antenie Polsat News. Ekspert zasugerował, że tego typu działania mają przedstawić Rosję i Białoruś jako kraje chcące pokoju, a Ukrainę jako państwo agresywne.

Po negocjacjach w Mińsku z amerykańską delegacją Białoruś uwolniła 52 więźniów różnych narodowości, a dyktator Aleksander Łukaszenka stwierdził, że jego "głównym zadaniem jest stać u boku Trumpa i pomagać mu w misji ustanawiania pokoju".

Szef kolektywu analitycznego Res Futura Michał Fedorowicz tłumaczył na antenie Polsat News, jak interpretować zachowanie białoruskiego dyktatora.

Łukaszenka zwolnił część więźniów. "Element wojny informacyjnej"

Ekspert tłumaczył, że decyzja Łukaszenki o uwolnieniu więźniów to element wojny informacyjnej. Jego zdaniem Ukraina przegrywa wojnę w internecie, a zwłaszcza w mediach społecznościowych. Rosja chcę kreować władze w Kijowie, jako kogoś, kto chce wojny. Tymczasem w propagandzie Kremla, Białoruś i Rosja chcą pokoju.

- Jeżeli dzisiaj mamy dyskusje o pokoju to znaczy wytwarzane jest okienko informacyjne dla obywateli, użytkowników, którzy popierają pokój, dzisiaj klasyfikujemy że ok. 35 proc. komentarzy mówi że Ukraina powinna jak najszybciej podpisać pokój - tłumaczył Fedorowicz.

Ekspert ostrzega: Ukraina może zostać wyizolowana z internetu

- Tworzona jest cała operacja łączona polityczna i informacyjna na poziomie strategicznym gdzie Ukraina wypychana jest jako państwo wojujące chcące wciągnąć inne państwa do wojny a jej cele strategiczne są coraz mniej rozumiane przez obywateli Polski i innych państw - wyjaśnił analityk.

- To jest idealna sytuacja do tego, że Ukraina może zaraz zostać informacyjnie wyizolowana z mediów społecznościowych i zostać przedstawiana jako państwo agresywne - podsumował.