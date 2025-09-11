Po negocjacjach w Mińsku kierowana przez USA delegacja jest w drodze z Białorusi do Wilna wraz z 52 uwolnionymi więźniami różnych narodowości - poinformowała ambasada Stanów Zjednoczonych na Litwie. Polski MSZ poinformował, że wśród nich są Polacy.

Białoruś uwolniła 52 więźniów politycznych. Wśród nich Polacy

Rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował PAP, że wśród uwolnionych są Polacy. Zaznaczył, że o tym, kogo wypuścił białoruski reżim, resort dyplomacji poinformuje wkrótce. Jak przekazało Polsat News źródło w Kancelarii Prezydenta RP, wśród uwolnionych nie ma Andrzeja Poczobuta.

Agencja BiełTA podała, że Alaksandr Łukaszenka ułaskawił 14 cudzoziemców, w tym dwóch obywateli Polski. Sześć osób wśród pozostałych uwolnionych to obywatele Litwy, dwie - Łotwy, dwie - Niemiec, jedna osoba ma obywatelstwo Francji i również jedna - Wielkiej Brytanii.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda zwołał pilną konferencję prasową, na której poinformował, że w grupie ludzi, którzy odzyskali wolność są m.in. opozycjoniści i dziennikarze.

- Uwolnieni przez Białoruś więźniowie są obywatelami Wielkiej Brytanii, Łotwy, Polski, Niemiec, Litwy i Francji - powiedział. Dodał następnie, że 52 - to wielu, jednak "ponad 1000 więźniów politycznych wciąż pozostaje w więzieniach białoruskich".

Nauseda na platformie X przekazał, że uwolnieni są już na terytorium Litwy.

Amerykańsko-białoruskie negocjacje. "Waszyngton szuka normalizacji stosunków"

Wcześniej poinformowano, że John Coale, wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa spotkał się z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką.

Jak powiedział Coale, cytowany przez białoruską państwową agencję BiełTA, Waszyngton szuka normalizacji stosunków z Mińskiem, w tym wznowienia kontaktów politycznych i gospodarczych. - Stany Zjednoczone zdejmują sankcje nałożone na białoruskie linie lotnicze Belavia - poinformował Coale.

Podczas spotkania z liderem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką wysłannik Trumpa miał również rozmawiać o ewentualnym spotkaniu obu przywódców.