- Służby konsularne prowadzą rozmowy w tej sprawie (...). Białoruś odczuje skutki - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, pytany o sprawę zatrzymania Polaka przez białoruskie KGB. Polityk podkreślił, że jest to "prowokacja i propaganda".

Grzegorz Kępka rozmawiał ze swoim gościem m.in. o polskim zakonniku, który został zatrzymany przez białoruskie służby pod zarzutem szpiegostwa.

- Nie mamy wątpliwości, że to propaganda i prowokacja - powiedział Tomasz Siemoniak w programie "Gość Wydarzeń".

- To jest osoba, która nie była pierwszy raz na Białorusi (...) więc sądzę, że jest ona ofiarą, przedmiotem białoruskiej gry. To jest fatalne, bo to prowadzi do dalszego pogarszania stosunków polsko-białoruskich - dodał minister koordynator służb specjalnych.

Siemoniak o zatrzymaniu Polaka: Służby konsularne działają

Prowadzący program zapytał swojego gościa o to, czy polskim służbom dyplomatycznym udało się już skontaktować się z zatrzymanym Polakiem.

- Służby konsularne prowadzą rozmowy w tej sprawie. Była rozmowa polskiego chargé d'affaires z przedstawicielami białoruskich władz. Więc, jak każdy Polak na świecie, który znajdzie się w kłopotach jest otoczony opieką - odparł minister. Zastrzegł jednak, że współpraca z Białorusią jest trudna, a cała sprawa to "propaganda i prowokacja".

Polak zatrzymany przez KGB. "Białoruś odczuje skutki"

Siemoniak zapowiedział, że władze w Mińsku mogą spodziewać się retorsji za swoje działania podjęte wobec zakonnika. Wcześniej premier Donald Tusk zapowiedział przygotowanie "środków odwetowych" w tej sprawie.

- Zawsze są środki odwetowe. Pracujemy nad tym z wicepremierem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Wczoraj się kontaktowaliśmy. W ciągu najbliższych dni będzie nasza odpowiedź. Nie chcę zdradzać szczegółów. Różne narzędzia mamy i na pewno Białoruś odczuje skutki swoich działań - wyjaśnił.

Zatrzymanie Polaka na Białorusi. Jest podejrzewany o szpiegostwo

Białoruska telewizja państwowa wyemitowała w czwartek materiał dotyczący zatrzymania obywatela Polski, który - jak wynikało z materiału - miał zbierać informacje na temat rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad.

Propagandowa telewizja podała, że mieszkaniec Krakowa, urodzony w 1998 roku, został zatrzymany w mieście Lepel w obwodzie witebskim na północnym wschodzie Białorusi. Pokazano kadry, na których - jak utrzymywała telewizja - z zatrzymanym rozmawia funkcjonariusz białoruskiego KGB.

Według ustaleń mediów Polak zatrzymany na Białorusi to polski duchowny - 27-letni brat zakonu Karmelitów z Krakowa.