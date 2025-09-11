Białoruś ostrzegała Polskę przed dronami. "To było zaskakujące"

Białoruś poinformowała Polskę o zbliżających się dronach - przekazał wiceminister obrony Białorusi generał Paweł Murawiejko. Informację potwierdził Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. - Białorusini nas uprzedzali, że przez ich przestrzeń powietrzną w naszym kierunku zmierzają drony. To wyprzedzenie było dla nas pomocne - powiedział generał Wiesław Kukuła.

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Część bezzałogowców została zestrzelona. Do tej pory odnaleziono pozostałości 16 dronów.

Jak się okazuje, Polska dostała wsparcie od Białorusi, która ostrzegała o nadlatujących dronach. - Białoruś powiadomiła Polskę i Litwę o dronach zbliżających się do ich terytorium - powiedział wiceminister obrony Białorusi generał Paweł Murawiejko cytowany przez agencję BelTA.

- Za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji w okresie od godziny 23:00 w dniu 9 września do godziny 4:00 w dniu 10 września dyżurne siły Białorusi wymieniały informacje o sytuacji powietrznej i radarowej z dyżurnymi siłami Polski i Litwy, ostrzegając je w ten sposób o zbliżaniu się niezidentyfikowanych statków powietrznych do terytorium ich krajów - wyjaśnił.

- Pozwoliło to stronie polskiej szybko zareagować, wysyłając w powietrze swoje siły dyżurne - dodał.

Białoruś ostrzegała Polskę. "To było dla nas pomocne"

Generał podkreślił również, że niektóre z dronów zostały zniszczone przez siły obrony powietrznej Białorusi nad terytorium tego państwa.

- Wymiana informacji o sytuacji w powietrzu jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w całym regionie i przyczynia się do budowania środków zaufania i wzmocnienia bezpieczeństwa. Białoruś będzie nadal wypełniać swoje zobowiązania w ramach wymiany informacji o sytuacji powietrznej z Polską i krajami bałtyckimi - podkreślił generał Paweł Murawiejko.

Informacje przekazywane przez stronę Białoruską potwierdził Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. - Białorusini nas uprzedzali, że przez ich przestrzeń powietrzną w naszym kierunku zmierzają drony - powiedział generał Wiesław Kukuła w TVN24.

Jak ocenił, "to wyprzedzenie było dla nas pomocne". - W tym kontekście to było dla mnie zaskakujące, że Białoruś, która eskaluje nam mocno sytuację na granicy lądowej, zdecydowała się na tego typu współpracę - dodał.