Miliardy euro dla Polski. Szef MON ujawnił szczegóły
aktualizacja: Polska
Miliardy euro dla Polski. Szef MON ujawnił szczegóły
"43,7 miliarda euro z programu SAFE trafi do Polski" - poinformował w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz, nazywając to "wielkim sukcesem" naszego kraju. Jak wyjaśnił pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje w bezpieczeństwo i rozwój przemysłu zbrojeniowego.
Miliardy euro popłyną do Polski z programu SAFE. Komisja Europejska poinformowała o przyznaniu państwom członkowskim wsparcia finansowego na zakup sprzętu wojskowego i amunicji. Do rozdzielenia było łącznie 150 mld euro w formie niskooprocentowanych pożyczek.
Więcej informacji wkrótce.Czytaj więcej