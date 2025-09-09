Miliardy euro dla Polski. Szef MON ujawnił szczegóły

"43,7 miliarda euro z programu SAFE trafi do Polski" - poinformował w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz, nazywając to "wielkim sukcesem" naszego kraju. Jak wyjaśnił pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje w bezpieczeństwo i rozwój przemysłu zbrojeniowego.