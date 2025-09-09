Miliardy euro dla Polski. Szef MON ujawnił szczegóły

aktualizacja: Polska
Miliardy euro dla Polski. Szef MON ujawnił szczegóły
PAP/Rafał Guz
Miliardy euro dla Polski. Szef MON ujawnił szczegóły

"43,7 miliarda euro z programu SAFE trafi do Polski" - poinformował w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz, nazywając to "wielkim sukcesem" naszego kraju. Jak wyjaśnił pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje w bezpieczeństwo i rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Miliardy euro popłyną do Polski z programu SAFE. Komisja Europejska poinformowała o przyznaniu państwom członkowskim wsparcia finansowego na zakup sprzętu wojskowego i amunicji. Do rozdzielenia było łącznie 150 mld euro w formie niskooprocentowanych pożyczek.

 

Więcej informacji wkrótce.

WIDEO: Śmierć po policyjnej interwencji. Dramatyczna relacja matki 19-latka
Alicja Krause / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KOMISJA EUROPEJSKAPOLSKAWŁADYSŁAW KOSINIAK KAMYSZ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 