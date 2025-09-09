"Szwecja kupuje obecnie polski przenośny system obrony powietrznej krótkiego zasięgu PIORUN za 3 miliardy koron szwedzkich. Dostawy rozpoczną się na początku 2026 roku. Zapewnią one między innymi jednostkom Ranger nowe możliwości zwalczania śmigłowców i samolotów na odległość 6,5 km" - napisał na platformie X minister obrony Szwecji Pål Jonson.

Polski system Piorun ma trafić do Szwecji

Piorun to przeciwlotniczy zestaw rakietowy polskiej produkcji. Przeznaczony jest do neutralizowania obiektów lecących w niewielkich odległościach nad ziemią - statków powietrznych, samolotów, śmigłowców, a także szeroko wykorzystywanych w ostatnich konfliktach zbrojnych dronów.

To nie pierwszy raz, gdy Szwecja decyduje się na współpracę militarną z Polską. Na początku sierpnia Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że rządy obu krajów zawarły ze sobą kolejne "porozumienie o współdziałaniu". Rezultatem jest m.in. utworzenie większego rynku zbytu dla przemysłu zbrojeniowego.

Polska i Szwecja współpracują w zakresie zwiększania potencjału militarnego

"Rozwijamy nasze przemysły zbrojeniowe, kupujemy sprzęt od siebie nawzajem. Mieliśmy wspólne posiedzenie zespołów roboczych polskiego i szwedzkiego przemysłu zbrojeniowego. To są namacalne efekty współdziałania: obecność wojsk, wymiana handlowa, wzajemne zakupy, wspólne ćwiczenia" - informowano w komunikacie.

Podpisana umowa to - jak podkreślają przedstawiciele resortu - szansa na zdobycie nowych zdolności. - Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy sojusznikami, jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem - wskazywał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.