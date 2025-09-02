Po prezydenckim wecie wobec ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy rząd przedstawił nowy projekt, w którym znalazły się zmiany dotyczące przyznawania świadczenia 800 plus cudzoziemcom. Zakłada on, że wypłata świadczenia miałaby być uzależniona m.in. od aktywności zawodowej rodziców na polskim rynku pracy, co postulował Karol Nawrocki.

O zakończeniu prac nad projektem ustawy uszczelniającej dostęp cudzoziemców do świadczeń na rzecz rodziny oraz ochrony zdrowia poinformował w poniedziałek wieczorem na X wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

"W projekcie znajdują się zapisy pozwalające uniknąć chaosu po 30 września" - zaznaczył w tym wpisie wiceminister. Rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka powiedziała w poniedziałek PAP, że projekt powinien trafić na posiedzenie rządu jeszcze we wrześniu.

800 plus dla Ukraińców. Co zakłada nowy projekt rządu?

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa we wtorek został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt zakłada powiązanie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 800 plus dla cudzoziemców z państw trzecich, z aktywnością wnioskodawcy na rynku pracy oraz nauką dzieci w polskiej szkole.

ZOBACZ: Burza wokół 800 plus dla Ukraińców. "Próba bezczelnego zastawienia pułapki"

Ponadto procedowane przepisy umożliwiają Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, w celu wypłaty świadczeń lub ich wstrzymania, comiesięczną weryfikację w rejestrze prowadzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej spełnienia przesłanki zamieszkiwania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt zakłada uzależnienie prawa do świadczenia "Dobry start" przez cudzoziemców od spełnienia warunku, dotyczącego aktywności zawodowej bądź podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także przedłużenie do 4 marca 2026 r. niektórych rozwiązań, przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Prezydent zawetował ustawę o pomocy Ukraińcom. Zgłosił swój projekt

Prezydent Karol Nawrocki 25 sierpnia podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o pomocy Ukraińcom. Głowa państwa uzasadniała, że 800 plus powinno przynależeć tym uchodźcom, którzy podejmują się obowiązku pracy, a tego w ustawie zabrakło.

ZOBACZ: Niemcy oburzeni po wecie Nawrockiego. "Im gorzej dla Ukrainy, tym lepiej dla Polski"

Jednocześnie dodał, że zaproponował swój projekt ustawy w tej sprawie, który ma zawierać również przepisy dotyczące wydłużenia czasu nadania polskiego obywatelstwa oraz zwiększenia kary za nielegalne przekraczanie granicy.

- Apelujemy, aby ta ustawa była przyjęta do końca września przez polski parlament. Prezydent, jeżeli ona będzie przyjęta w takiej formie jaką przygotowaliśmy, będzie mógł tę ustawę od razu podpisać - podkreślał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

ZOBACZ: Ukraińcy reagują na weto Karola Nawrockiego. "Symptom groźnej choroby"

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce korzystają obecnie z ochrony czasowej oraz legalnego pobytu, które obowiązują do 30 września 2025 roku. Jeśli nowelizacja nie zostanie uchwalona, od 1 października tysiące z nich mogą stracić zgodę na pobyt, dostęp do rynku pracy, świadczeń społecznych, opieki zdrowotnej oraz edukacji.