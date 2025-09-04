Kraj NATO może szykować się do wojny. "Wydatki na zbrojenia stają się ogromne"

Finlandia coraz poważniej podchodzi do kwestii modernizacji swoich wojsk. Od nowego roku Helsinki zamierzają przeznaczyć sześć miliardów euro na wydatki zbrojeniowe. To kwota 15 razy większa niż przewidywał tegoroczny budżet.

Jak wynika z projektu przyszłorocznego budżetu przyjętego przez centroprawicowy rząd Petteriego Orpo, od 2026 r. na zamówienia zbrojeniowe Finlandii przeznaczone zostanie 6 mld euro, mimo iż początkowo roczny budżet przewidywał na to 0,4 mld euro.

W opublikowanym w mediach komunikacie, rada ministrów informuje: "Dzięki wielokrotnie większym zamówieniom siły zbrojne, głównie wojska lądowe, zmodernizują sprzęt oraz wymienią starzejące się systemy".

Zdaniem części fińskiej prasy, mobilizacja wojsk i związane z nią zwiększenia wydatków na obronność kraju może oznaczać realne przygotowanie do wojny.

Prezydent Finlandii o granicy z Rosją. "Nasz punkt widzenia ma znaczenie"

Wiosną tego roku fińskie władze podjęły decyzję o zwiększeniu wydatków obronnych Finlandii do 3 proc. PKB, a cel ten ma być osiągnięty przed 2030 r. Ponadto Finlandia zobowiązała się do dalszego zwiększenia wydatków na obronność do 3,5 proc. PKB w kolejnej dekadzie, tj. do 2035 r., zgodnie z celem przyjętym przez kraje NATO.

Komunikat finlandzkiej rady ministrów pojawił się w mediach na dwa tygodnie po spotkaniu światowych liderów w Białym Domu, na którym pojawił się również prezydent Finlandii Alexander Stubb. Polityk podkreślił szczególne znaczenie swojego państwa w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, ze względu na granicę lądową z Rosją.

"Nasz wpływ jest ograniczony, jesteśmy niewielkim krajem. Jednocześnie, jesteśmy tu jedynym krajem oprócz Ukrainy graniczącym z Rosją. Nasz punkt widzenia ma znaczenie" - mówił w połowie sierpnia Stubb.

Wydatki na wojsko to priorytet. Polityka budżetowa Finlandii przechodzi zmiany

"Wydatki na zbrojenia stają się ogromne" - stwierdziła minister finansów Riikka Purra, tłumacząc jednocześnie powody cięć budżetowych w wielu różnych obszarach społecznych. Dotknęły one m.in. sektor innowacji, budownictwa mieszkaniowego i polityki klimatycznej. W ramach taktyki zaciskania pasa, zmniejszone zostaną także dotacje oraz różne formy ulg dla firm czy dla start-upów czy wsparcie materialne dla imigrantów.