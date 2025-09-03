O modlitwę za uczniów polskich szkół poprosił w środę papież Leon XIV. - Proście dla nich, przez wstawiennictwo błogosławionych, a wkrótce świętych, Piera Giorgia Frassatiego i Carla Acutisa, o dar głębokiej wiary na drodze wzrastania - zaapelował duchowny.

- Niech wrzesień będzie czasem modlitwy w intencji dzieci i młodzieży powracających do szkół oraz tych, którzy troszczą się o ich wychowanie i wykształcenie - powiedział papież Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji, w której udział wzięli pielgrzymi z kraju i z zagranicy. Przemówienia głowy Kościoła katolickiego słuchali m.in. przedstawiciele parafii pw. św. Rocha w Poznaniu oraz członkowie chóru „Icon Choir” z Krakowa.

Do Polaków Leon XIV zwrócił się bezpośrednio, mówiąc, że serdecznie ich pozdrawia. Część jego przemówienia była poświęcona dzieciom, które niedawno wróciły do szkół. - Proście dla nich, przez wstawiennictwo błogosławionych, a wkrótce świętych, Piera Giorgia Frassatiego i Carla Acutisa, o dar głębokiej wiary na drodze wzrastania - mówił duchowny.

Audiencja Leona XIV. Papież wskazał, jak interpretować mękę Jezusa

W swej katechezie papież skoncentrował się na dwóch słowach zawartych w opisie Męki Pańskiej: "Pragnę" oraz "Dokonało się". Leon XIV powiedział, że śmierć Jezusa na krzyżu można odebrać jako postawę człowieka żebrzącego o miłość. Wskazał, że jego męczeńska śmierć powinna przypominać wiernym o tym, że człowiek nie spełnia siebie we władzy, lecz w ufnym otwarciu się na drugiego, nawet jeśli jest on nam wrogi i nieprzyjazny.

- Zbawienie nie polega na autonomii, lecz na pokornym uznaniu własnej potrzeby i umiejętności jej swobodnego wyrażania - powiedział.

Leon XIV apeluje do wspólnoty międzynarodowej. Chodzi o sytuację w Sudanie

Podczas środowej audiencji papież nawiązał także do sytuacji w Sudanie. Jak wskazał Leon XIV, kraj ten mierzy się obecnie z katastrofą humanitarną, spotęgowaną niszczycielskim osunięciem się ziemi w górach Marra. W związku z tą sytuacją duchowny zwrócił się do społeczności międzynarodowej z prośbą o podjęcie konkretnych działań, które pozwolą na przywrócenie nadziei i pokoju w Sudanie.

Mówiąc na temat sytuacji w tym kraju, papież wspomniał m.in. o trwającej wojnie domowej, klęsce głodu oraz epidemii cholery. W nawiązaniu do tych czynników Ojciec Święty zapewnił, że będzie się modlił w intencji Sudańczyków - w szczególności rodzin, dzieci i przesiedleńców oraz ofiar.